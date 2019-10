LaLiga insiste e tenta levar jogo do Atlético de Madri para os EUA

Partida da décima sexta rodada da La Liga entre Villarreal e Atlético pode ser disputada nos EUA

Os fãs de futebol norte-americanos possivelmente terão uma chance de assistir João Félix, Oblak e Cazorla em ação, entre outros. A está determinada a levar um duelo entre Villarreal e Atlético de Madri, válido pela décima sexta rodada da competição, aos . Os dois clubes parecem estar abertos à mudança e o jogo pode mesmo acontecer no território estadunidense.

Não é a primeira vez que a La Liga tenta levar um jogo aos Estados Unidos. No final do ano passado, a entidade que governa o campeonato espanhol tinha planos de levar um confronto entre e para Miami. A proposta gerou polêmica, já que os atletas dos clubes envolvidos não tinham sido comunicados da mudança. Naquela vez, nomes como Gianni Infantino, presidente da Fifa, e Florentino Pérez, mandatário do Real Madrid, expressaram descontentamento quanto ao possível jogo em Miami.

Fifa é contra partidas de campeonatos nacionais fora do próprio país. Com isso, o plano de La Liga fica ameaçado, assim como o Girona x Barcelona, que seria o primeiro jogo disputado em Miami https://t.co/oJwKutfS7I — Rafael Oliveira (@OliveiraRafa) October 26, 2018

Desta vez, ambos os clubes parecem concordar com a medida, procurando por uma maior exposição de suas marcas no valioso mercado norte-americano. O único problema seria de que a partida hoje está marcada para o dia 8 de dezembro, e o Atlético de Madri teria um jogo pela Liga dos Campeões apenas três dias depois, contra o Lokomotiv Moscou.

A solução encontrada pela La Liga foi a de adiantar o confronto entre e os Colchoneros em dois dias. Se o duelo for mesmo disputado nos Estados Unidos, ele será jogado no dia 6 de dezembro.

Para “compensar” a torcida do Villarreal, que perderia um jogo dentro de seus domínios, sabendo que na Europa é muito comum torcedores comprarem o Season Ticket, um pacote que dá ingressos a todos os jogos do clube na temporada, a diretoria da equipe deverá dar quatro opções para tais torcedores: