LaLiga denuncia gesto provocativo de Bale aos torcedores do Atlético de Madrid

Galês pode apanhar até três jogos de suspensão após polêmica comemoração

A comemoração de Gareh Bale sobre o Atlético de Madrid no último dia 9 ainda é assunto na Espanha. Após o galês, aos 17 minutos do segundo tempo, ter provocado os torcedores com um possível gesto obsceno e depreciativo, a LaLiga emitiu uma nota oficial em que denuncia o jogador ao Comitê de Competição.

Agora o órgão da Federação Espanhola de Futebol vai analisar a ação para decidir a punição do jogador. Apesar de não causar animosidade entre o público, a suspensão poderia ser de um a três jogos.