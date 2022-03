LaLiga apresenta modelo, mas clubes querem escutar Premier League e BTG por novo Brasileirão

O presidente de La Liga (Campeonato Espanhol), Javier Tebas (na foto acima), se reuniu com dirigentes da Série A e da Série B na manhã desta terça-feira (15) para apresentar o modelo de liga independente que pode ser adotado pelo Brasileirão. Articulado por Ronaldo Fenômeno, o encontro aconteceu no auditório da XP Investimentos, em São Paulo, e contou com a presença de representantes da empresa de finanças e da Alvarez & Marsal.

A ideia da reunião era convencer os dirigentes brasileiros que o modelo adotado no futebol espanhol é a melhor alternativa para as primeiras edições do Brasileirão sem intervenção da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Entretanto, os clubes ainda estão dispostos a escutar outros dois interessados: a Premier League e a BTG Pactual.

Há previsão de reuniões dos clubes com representantes dos outros dois que pretendem gerir o Campeonato Brasileiro, conforme apurado pela GOAL. A direção da Premier League pretende uma apresentação semelhante à feita por La Liga, com o presidente Javier Tebas, para detalhar o que pode fazer à frente do esporte no país.

A BTG Pactual é um banco de investimento brasileiro, especializado em capital de investimento e capital de risco, além da administração de fundos de investimento, de gerenciamento de patrimônio, e de ativos globais. A empresa também tem interesse em gerir o principal torneio do país e, inclusive, já fez reuniões com alguns clubes no ano passado. A empresa, agora, prepara uma apresentação maior a fim de administrar o Brasileirão.

Os clubes brasileiros não desejam fechar um acordo para gestão da competição sem ouvir os três principais interessados. Depois de escutar todos as propostas de modelos, os clubes decidirão entre si o que é melhor.

Os presidentes de clubes negociaram um apoio da CBF em reunião ocorrida no último dia 4 de março. Na ocasião, uma comissão formada por Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e São Paulo ficou responsável por articular a ajuda da entidade na criação da liga independente. O presidente Ednaldo Rodrigues ratificou a sua manifestação favorável à criação da liga.