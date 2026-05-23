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Lale Gul@laaalegul / Imago
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Lale Gül se derrete pelo jogador internacional casado da Holanda: “Eu o acho realmente gostoso”

Holanda
V. van Dijk
Liverpool

O jogador da seleção holandesa Virgil van Dijk agrada a Lale Gül. É o que conta a polêmica escritora no podcast de fofocas Lightless Lounge, de Nikkie de Jager e Wes van Os.

Gül, de 28 anos, está solteira no momento, o que faz com que sua vida amorosa seja frequentemente comentada na mídia. Depois de admitir que acha o cantor Jan Smit e o apresentador Humberto Tan atraentes, ela menciona alguns jogadores de futebol.

“Na verdade, eu sou completamente apaixonada pelos jogadores de futebol holandeses. É claro que não tenho chance, porque a Holanda inteira está na fila por eles. Mas eu realmente os acho muito gostosos, principalmente Virgil van Dijk”, disse Gül.

Não é só o zagueiro do Liverpool que agrada. “Acho que tem o Denzel Dumfries, o Xavi Simons. O Noa Lang tem tatuagens demais e um sotaque marroquino muito forte. E o Memphis Depay, claro, gosto de ver todos eles. Não sei se eles têm conteúdo...”

Sabe-se que Dumfries, Van Dijk e Lang têm namoradas e filhos. Simons e Memphis, também mencionados, compartilham menos sobre sua vida privada.

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Ronnie Flex

Gül está aberta a algo novo. “Até agora, sempre tive namorados desconhecidos; só pela história, eu adoraria ter um caso com um homem famoso.” Recentemente, ela contou ao RTL Boulevard que teve um encontro agradável com o rapper Ronnie Flex.

Segundo Gül, eles tiveram principalmente uma química de amizade. Ronell Plasschaert, de 34 anos, já teve um relacionamento com Demi de Boer. O ex-jogador da seleção Ronald é avô de seu segundo filho, Rémi.

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