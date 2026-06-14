Lakja desafia Yamal: Espero enfrentá-lo na final da Copa do Mundo para que você veja se sua decisão foi acertada

Fouzi Lekjaâ, presidente da Federação Marroquina de Futebol, desafiou Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, após o início da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.
A Federação Marroquina tentou incluir Lamine Yamal na seleção dos Leões do Atlas, mas o craque do Barcelona preferiu representar a Espanha, com a qual disputará a Copa do Mundo de 2026.
O Marrocos começou a Copa do Mundo com força, após empatar com o Brasil por 1 a 1, e esteve perto da vitória, em meio a elogios mundiais pelo desempenho dos Leões do Atlas ontem.
Fouzi Lekjaa disse que gostaria que o Marrocos enfrentasse a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026.
E acrescentou, em tom irônico, em declarações à plataforma “Al Jazeera 360”, que gostaria de assistir a essa final para provar a Alamin Yamal se sua decisão de jogar pela seleção espanhola foi a correta.
Ele reiterou seu respeito pela escolha do jogador de futebol nascido na Espanha, filho de pai marroquino, e desejou-lhe sucesso.
A Federação Marroquina de Futebol tentou recrutar o jogador do Barcelona para a seleção marroquina e realizou várias reuniões com ele no Marrocos e na Espanha, mas acabou não conseguindo convencê-lo, e o jogador escolheu a seleção espanhola.
Em entrevista concedida ao jornal Marca em 2024, Lajjaouj declarou: “Nos reunimos com seus pais (seu pai é marroquino e sua mãe é da Guiné Equatorial)... Apresentamos nosso projeto a ele e à sua família, mas Lamine já estava convencido de ir para a Espanha, e desejamos a ele sorte e sucesso em sua carreira. A Espanha e o Marrocos estão separados por apenas 14 quilômetros, e é natural que coisas assim aconteçam”.
Ele acrescentou que a Federação Marroquina de Futebol apresentou ao jogador o projeto do futebol marroquino e seus objetivos, e que respeitam a decisão dele e desejam-lhe sucesso.