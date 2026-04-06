Lágrimas pelo fim de um sonho? Lesão grave de jogador do Al-Ahli antes de se tornar profissional

Um clima de profunda tristeza tomou conta do setor juvenil do Al-Ahly após a grave lesão sofrida por Bilal Attia, jovem promessa da equipe nascida em 2007, durante sua participação na partida contra o Tala’a El-Gaish, válida pelo Campeonato Nacional.

O jovem jogador deixou o campo em lágrimas, sofrendo com dores agudas no joelho, o que exigiu seu transporte imediato para um hospital na cidade de Nasr para a realização de exames médicos urgentes a fim de determinar a natureza da lesão.

A amargura desse incidente reside no momento extremamente delicado em que ocorreu, já que Bilal Attia havia concluído todos os trâmites oficiais para partir para a Espanha, após chegar a um acordo definitivo para se transferir ao clube Racing Santander por empréstimo até o final da temporada atual.

Esse passo deveria representar um salto qualitativo na carreira profissional do jogador, especialmente devido às cláusulas e privilégios especiais ligados às ambições do clube espanhol de subir para a La Liga.

No entanto, essa lesão inesperada deixou todos em estado de expectativa e apreensão, aguardando os resultados finais dos exames de imagem que determinarão o tempo de sua ausência e o destino de sua jornada europeia, que estava prestes a começar.