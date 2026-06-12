Lágrimas de reencontro após 16 anos de ausência... Estrela do Paraguai não consegue conter o choro na coletiva de imprensa

A sala de coletivas de imprensa da seleção paraguaia viveu um momento extremamente emocionante, onde lágrimas de alegria se misturaram ao orgulho, resumindo a magnitude da conquista alcançada pela “Albirroja” ao retornar ao grande palco mundial após uma longa e difícil ausência que a afastou das três edições consecutivas da Copa do Mundo de 2014, 2018 e 2022.

Diego Gómez, o promissor meio-campista de 23 anos e peça fundamental da seleção de seu país, não conseguiu conter a emoção; ele começou a chorar ao falar sobre o sentimento de representar sua pátria na Copa do Mundo, enquanto estava sentado ao lado do técnico argentino Gustavo Álvaro.

Com um tom comovente que antecedeu suas lágrimas, Gomez disse: “Estou muito feliz por poder representar meu país na Copa do Mundo. Depois de muito esforço e sofrimento, finalmente conseguimos a classificação. A verdade é que vocês me conhecem bem, sou uma pessoa muito emotiva. Vou tentar dar o meu melhor, 100%, para trazer alegria a todos aqui”, antes de se emocionar e chorar diante dos presentes.

Em um gesto paternal e de solidariedade maravilhoso, o experiente técnico Álvaro se apressou em abraçar seu jovem jogador, oferecendo grande apoio moral e completando o discurso de Gómez com palavras comoventes, nas quais disse: “Não há palavras que possam descrever este momento. O que vocês estão vendo é exatamente o que todos nós sentimos, é o que todo o Paraguai sente, e é o que bate no coração de cada jogador desta seleção.”

Gomez é considerado um dos maiores talentos em ascensão; ele se formou na academia do clube local “Libertad” e jogou ao lado do lendário Lionel Messi no “Inter Miami”, dos Estados Unidos, antes de chamar a atenção e se transferir para o Brighton, da Inglaterra, em 2024, por 13 milhões de euros. Ele também possui uma carreira internacional rica, apesar da pouca idade, tendo representado seu país no Campeonato Sul-Americano Sub-20 em 2023 e liderado a equipe nas Olimpíadas de Paris 2024.

Nesta edição, o Paraguai marca sua nona participação na história da Copa do Mundo, após ter disputado as edições de 1930, 1950, 1958 e 1986, além de sua era de ouro entre 1998 e 2010.

A edição da África do Sul em 2010 continua sendo o momento mais marcante da história do futebol paraguaio, quando liderou o Grupo F e se classificou ao lado da Eslováquia, causando uma surpresa com a eliminação da Itália e da Nova Zelândia, antes de superar o Japão nos pênaltis, e ver seu sonho terminar nas quartas de final com uma derrota dramática para a Espanha, que conquistou o título posteriormente.

O Paraguai se prepara para dar início à sua trajetória na Copa do Mundo atual na madrugada de sábado, quando enfrentará a seleção dos Estados Unidos, que joga em casa e conta com o apoio da torcida.