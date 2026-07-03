Lágrimas de glória em nome de Jota... Cristiano comemora com a camisa do falecido após a vitória sobre a Croácia

Em um momento humano que conquistou os corações antes mesmo das câmeras, o capitão Cristiano Ronaldo decidiu fazer uma comemoração diferente pela classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026: tirou a camisa habitual e vestiu a camisa número 21 do falecido Diogo Jota, dedicando-lhe a vitória dramática sobre a Croácia por 2 a 1.

Após o apito final que anunciou a classificação de Portugal no estádio “BMO Field”, Ronaldo dirigiu-se diretamente para a arquibancada portuguesa vestindo a camisa do falecido companheiro, em um gesto de lealdade que comoveu a torcida, que gritava seu nome e o de Jota em um momento em que a alegria se misturava à tristeza.

Ronaldo desempenhou um papel fundamental na classificação, ao marcar o gol de empate para a Portugal em um pênalti que cobrou com firmeza aos 68 minutos, recusando-se a desistir após a anulação de um gol anterior por impedimento, antes de Gonçalo Ramos selar a vitória com um gol decisivo aos 90+4 minutos.

A imagem de Ronaldo com a camisa de Jota não foi apenas uma comemoração passageira, mas uma mensagem forte de que o futebol é maior do que os resultados e que as lendas não esquecem aqueles que partiram. Numa noite em que “O Don” foi o principal responsável pela permanência de Portugal na Copa do Mundo, ele insistiu em ter Jota presente na foto, para imortalizar sua memória em uma das noites inesquecíveis da Copa do Mundo.

Getty Images

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