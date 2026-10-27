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O ponta do LAFC Son Heung-min sofreu uma microagressão racista de um torcedor após o emocionante empate no clássico contra o LA Galaxy, no domingo. Um espectador foi filmado dirigindo uma ofensa racista ao jogador da seleção sul-coreana enquanto ele agradecia ao público após o apito final. O episódio chocante provocou indignação generalizada nas redes sociais, com torcedores exigindo providências imediatas.

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Cenas lamentáveis mancham clássico de Los Angeles

Son foi alvo de uma provocação racista depois que o LAFC empatou em 2 a 2 com o arquirrival LA Galaxy no BMO Stadium. Enquanto o ponta dava a volta no campo para agradecer aos torcedores, um deles, usando produtos do clube nas cores preta e dourada, gritou repetidamente “nihao”, palavra em mandarim para “olá”, em sua direção, segundo o Daily Mail.

O termo é amplamente reconhecido como uma microagressão racista quando dirigido a uma pessoa coreana. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o sul-coreano encarando o torcedor em resposta às ofensas.

Usuários das redes sociais cobram providências

A pessoa que publicou o vídeo inicialmente confirmou que denunciou o homem à segurança do estádio logo após o incidente. Ela manifestou sua frustração na internet: “Falei com a segurança e, como ele já havia saído do Setor 111 àquela altura, disseram que pouco podiam fazer. Desde quando o racismo é aceito na MLS?” Outros torcedores indignados logo identificaram o responsável como alguém que possui ingresso para toda a temporada. Outro usuário cobrou uma intervenção: “Que b******o nojento esse cara!! @MLS se pronuncie sobre isso e tome providências imediatas. Como c*****o o racismo é normal? Que perdedor.”

Torcedores questionam proteção aos jogadores

A indignação continuou a crescer nas plataformas, e um torcedor frustrado questionou diretamente o dever do clube de zelar por seus jogadores. Ele publicou: “Ei, @LAFC, o que vocês estão fazendo para proteger seus jogadores???”

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Son está há dois anos no clube americano, com 21 gols em 52 jogos. O episódio perturbador agravou um fim de semana difícil para a torcida, já que outras imagens mostraram um torcedor diferente cuspindo em uma torcedora do LA Galaxy durante a mesma partida. O Daily Mail entrou em contato em busca de um posicionamento oficial.





O que vem pela frente para LAFC e Son?

Espera-se que dirigentes do LAFC e da MLS analisem as imagens do estádio e abram uma investigação formal sobre os acontecimentos de domingo. Os torcedores esperam medidas disciplinares rápidas, possivelmente incluindo o banimento vitalício do portador de ingresso para toda a temporada que foi identificado. Enquanto isso, Son se concentrará em voltar a campo quando o clube der sequência à campanha na liga na próxima semana.