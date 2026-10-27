Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Tudo sobre apostas na GOAL
Los Angeles Football Club v LA GalaxyGetty Images
Moataz Elgammal
Traduzido por

LAFC abre investigação após Son Heung-min sofrer chocantes ofensas racistas depois de clássico acirrado da MLS

Siga GOAL no Google

O ponta do LAFC Son Heung-min sofreu uma microagressão racista de um torcedor após o emocionante empate no clássico contra o LA Galaxy, no domingo. Um espectador foi filmado dirigindo uma ofensa racista ao jogador da seleção sul-coreana enquanto ele agradecia ao público após o apito final. O episódio chocante provocou indignação generalizada nas redes sociais, com torcedores exigindo providências imediatas.

Publicidade

Cenas lamentáveis mancham clássico de Los Angeles

Son foi alvo de uma provocação racista depois que o LAFC empatou em 2 a 2 com o arquirrival LA Galaxy no BMO Stadium. Enquanto o ponta dava a volta no campo para agradecer aos torcedores, um deles, usando produtos do clube nas cores preta e dourada, gritou repetidamente “nihao”, palavra em mandarim para “olá”, em sua direção, segundo o Daily Mail.

O termo é amplamente reconhecido como uma microagressão racista quando dirigido a uma pessoa coreana. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o sul-coreano encarando o torcedor em resposta às ofensas.

Usuários das redes sociais cobram providências

A pessoa que publicou o vídeo inicialmente confirmou que denunciou o homem à segurança do estádio logo após o incidente. Ela manifestou sua frustração na internet: “Falei com a segurança e, como ele já havia saído do Setor 111 àquela altura, disseram que pouco podiam fazer. Desde quando o racismo é aceito na MLS?” Outros torcedores indignados logo identificaram o responsável como alguém que possui ingresso para toda a temporada. Outro usuário cobrou uma intervenção: “Que b******o nojento esse cara!! @MLS se pronuncie sobre isso e tome providências imediatas. Como c*****o o racismo é normal? Que perdedor.”

Torcedores questionam proteção aos jogadores

A indignação continuou a crescer nas plataformas, e um torcedor frustrado questionou diretamente o dever do clube de zelar por seus jogadores. Ele publicou: “Ei, @LAFC, o que vocês estão fazendo para proteger seus jogadores???”

Publicidade
Publicidade

Son está há dois anos no clube americano, com 21 gols em 52 jogos. O episódio perturbador agravou um fim de semana difícil para a torcida, já que outras imagens mostraram um torcedor diferente cuspindo em uma torcedora do LA Galaxy durante a mesma partida. O Daily Mail entrou em contato em busca de um posicionamento oficial.


Próximas partidas
LAG

LAG

Major League Soccer

31 de out. de 2026

AUS

AUS

LAF

LAF

Major League Soccer

01 de nov. de 2026

MIN

MIN

O que vem pela frente para LAFC e Son?

Espera-se que dirigentes do LAFC e da MLS analisem as imagens do estádio e abram uma investigação formal sobre os acontecimentos de domingo. Os torcedores esperam medidas disciplinares rápidas, possivelmente incluindo o banimento vitalício do portador de ingresso para toda a temporada que foi identificado. Enquanto isso, Son se concentrará em voltar a campo quando o clube der sequência à campanha na liga na próxima semana.

صحفي