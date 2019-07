Ladrões tantam roubar carro de Ozil, que é "salvo" por zagueiro do Arsenal

O bósnio Kolasinac tentou enfrentar membros da gangue; polícia local investiga o caso

Meio-campista do , Mesut Özil passou por momentos de terror na tarde desta quinta-feira (25), enquanto dirigia pelo Norte de Londres. Um grupo de pessoas, armadas com facas, tantaram roubar o seu carro, um Mercedes G Class 4x4.

Quem estava com o alemão, no banco do carona, era o zagueiro Sead Kolasinac, apelidado de “Tanque” pelos torcedores. O bósnio saiu do carro e enfrentou os ladrões .

#BreakingNews : Kolasinac 🇧🇦 et Ozil 🇩🇪 ont subi une attaque cet après-midi par deux hommes armés de couteaux. Les deux joueurs se sont réfugiés dans un restaurant et Kolasinac n'a pas hésité à affronter les deux agresseurs à mains nues.#Arsenal #Kolasinac #Ozil pic.twitter.com/XyGepfGdtF — Footballday (@Footballdayy) July 25, 2019

Em contato com a Goal, a polícia local disse o seguinte: “A Polícia foi chamada para o Platts Lane, NW3, pouco depois das 17h [horário britânico] desta quinta-feira, 25 de julho, depois de um aviso de roubo”.

“Foi reportado que suspeitos em motos tentaram roubar um homem que estava dirigindo um carro. O motorista, assim como o seu carona, conseguiu sair sem ferimentos e dirigiu-se a um restaurante na Golders Green, onde falaram com policiais. Ainda não houve prisões, as investigações estão em curso”.