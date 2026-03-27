A LABUBU, sensação viral da Icnic, lançou uma coleção totalmente nova para a Copa do Mundo da FIFA 2026, bem a tempo para um verão de futebol nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Combinando a cultura de personagens altamente colecionáveis com a paixão dos fãs de futebol, a coleção inclui um chaveiro com pingente de pelúcia em vinil, um boneco de pelúcia em vinil e uma coleção de estilo de vida da Série FIFA.

O boneco de pelúcia em vinil apresenta um LABUBU vestido com equipamento profissional de jogo, usando mini chuteiras, um uniforme vibrante e segurando o icônico troféu da Copa do Mundo da FIFA. O design captura o momento triunfante com que todo torcedor sonha: seu time conquistando o título. Combinando a personalidade travessa e divertida dos MONSTERS com o entusiasmo dos fãs de futebol, esta figura de edição especial captura o espírito do torneio de 2026 em uma lembrança colecionável.

Pop Mart

O Chaveiro com Pingente de Pelúcia em Vinil apresenta um LABUBU como um pingente de pelúcia com uma bolsinha com zíper. O personagem em forma de bola está pendurado em um cordão macio com motivo de futebol, capturando a personalidade travessa do LABUBU e conectando o design ao espírito global dos dias de jogo da série.

Além disso, os fãs podem escolher entre uma variedade de acessórios da coleção de estilo de vida da série THE MONSTERS × FIFA. Essa coleção foi concebida tendo em mente a emoção de uma partida de futebol. Os itens colecionáveis para o dia a dia incluem: chaveiros com pingente, caixa surpresa com mini pingentes, ímã de geladeira com abridor de garrafas, série de copos de vidro e série de mini bolsas com tema de futebol.

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“Esta é a primeira colaboração esportiva oficial da THE MONSTERS, e estamos muito animados por ser com a FIFA, no que será uma Copa do Mundo histórica sediada na América do Norte”, disse Emily Brough, diretora de licenciamento da POP MART Americas. “O mundo dos esportes acolheu nossos personagens de tantas maneiras criativas, e estamos animados em retribuir esse carinho. Ao trazer o LABUBU para o campo, estamos celebrando o fanatismo, a união e a imaginação para sonhar grande.”

A coleção será lançada online nos EUA no dia 2 de abril às 22h (horário da costa leste) e estará disponível nas lojas a partir de 3 de abril.

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