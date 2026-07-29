Lá vamos nós: Danny Welbeck (35) se transfere para gigante do futebol inglês

Apenas os exames médicos ainda podem atrapalhar a transferência de Danny Welbeck para o Chelsea. Segundo Fabrizio Romano, todos os documentos já foram assinados e ele deu o seu famoso ‘here we go’ para a transferência.

O atacante inglês, que ainda completa 36 anos neste ano, vai assinar contrato até meados de 2028. O Brighton & Hove Albion decidiu liberá-lo depois que ele apresentou um pedido formal de transferência.

A política de transferências do Chelsea nos últimos anos foi, em grande parte, voltada para a contratação de jogadores jovens e talentosos, mas agora a diretoria também queria acrescentar um pouco de experiência ao elenco.

Welbeck se encaixava perfeitamente nesse perfil. O atacante, 42 vezes internacional pela seleção inglesa, tem exatamente 400 partidas de Premier League no currículo e também voltou a balançar as redes com frequência na temporada passada.

No ano passado, o atacante marcou treze gols pelo Brighton na liga. Nunca antes ele havia marcado tantas vezes em uma única temporada de Premier League.

Antes, nesta janela de transferências, Morgan Rogers (23), entre outros, já havia sido contratado junto ao Aston Villa. O inglês custou nada menos que 135 milhões de euros. Marco Palestra (21) também teve cerca de 60 milhões de euros pagos por sua contratação.

As transferências dos atacantes Emmanuel Emegha (23) e Geovany Quenda (19) já haviam sido fechadas anteriormente. Welbeck, que já defendeu, entre outros clubes, Arsenal e Manchester United, deve ser o próximo reforço ofensivo.

Para Emegha, a chegada de Welbeck será um golpe. Com João Pedro (24), Liam Delap (23), Marc Guiu (20) e Nicolas Jackson (25), o Chelsea já tinha atacantes suficientes, e o futuro do holandês parece agora incerto antes mesmo de ele ter disputado um único minuto pelo Chelsea.



