Lá vamos nós: AZ vende Troy Parrott por 20 milhões de euros

Troy Parrott está de saída do AZ para o Real Betis, informa Fabrizio Romano na tarde desta quarta-feira com o seu famoso “here we go”. O clube espanhol vai pagar 20 milhões de euros pelos serviços de Parrott.

No domingo, o interesse do Real Betis em Parrott foi divulgado por Mounir Boualin. Três dias depois, o acordo está fechado.

O West Ham United já havia feito uma investida concreta por Parrott, mas recebeu uma negativa do AZ. A Voetbal International informou que o clube da Holanda do Norte disse “não” a uma proposta de 17,5 milhões de euros.

Diante disso, o West Ham decidiu recuar, e o Real Betis viu sua chance. O clube, que também tem Antony sob contrato, está disposto a pagar os 20 milhões de euros pedidos pelo AZ.

Parrott chegou no verão de 2024 por cerca de 4 milhões de euros, vindo do Tottenham Hotspur, depois de ter causado grande impressão por empréstimo no Excelsior na temporada 2023/24.

Parrott tinha uma grande responsabilidade em Alkmaar após a saída de Vangelis Pavlidis para o Benfica, mas deu conta do recado com 51 gols e 17 assistências em 97 jogos.

Em dezembro, Parrott também ganhou projeção internacional. Com dois gols contra Portugal e três diante da Hungria, ele manteve viva praticamente sozinho a esperança irlandesa de ir à Copa do Mundo. A classificação para a fase final acabou escapando por pouco.