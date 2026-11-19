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O prêmio não foi o veredito final. Quando Firas Al-Buraikan perdeu o prêmio de melhor jogador da Ásia, a resposta do Al-Ahli saudita foi mais rápida e mais forte do que qualquer coroação. Uma única mensagem incendiou as redes sociais e transformou a tristeza em orgulho: você é o primeiro aos nossos olhos, Firas.

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A diretoria do Al-Ahli fez questão de enviar uma mensagem de apoio moral ao atacante Firas Al-Buraikan, depois que ele não conseguiu conquistar o prêmio de melhor jogador da Ásia de 2026. O gesto refletiu o reconhecimento do clube pelas atuações marcantes e pelas contribuições decisivas do jogador no último período, apesar de ele ter ficado fora da disputa pelo prêmio continental.

Em seu perfil oficial no "X", o Al-Ahli publicou uma foto do seu atacante de seleção, acompanhada de uma mensagem carregada de reconhecimento: "Lá no alto, e o prêmio não chegou à altura dele. O primeiro aos nossos olhos, Firas". A publicação demonstrou o orgulho do clube pelo potencial do jogador e reforçou que o seu lugar no elenco não é afetado pelos resultados de prêmios individuais.

As mensagens de apoio não se limitaram à diretoria. O zagueiro turco Merih Demiral, companheiro de Al-Buraikan, fez questão de expressar sua posição sobre o resultado e escreveu em seu perfil no "X": "O verdadeiro vencedor para nós". A mensagem trouxe um apoio claro ao atacante saudita e refletiu o clima de união no vestiário do Al-Ahli.

Al-Buraikan havia entrado na lista final de candidatos ao prêmio asiático graças à sua presença goleadora e ao seu papel decisivo na campanha do Al-Ahli rumo ao título da Liga dos Campeões da Ásia, depois de marcar o gol da vitória na final contra o japonês Machida, além de suas contribuições pela seleção saudita.

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No fim, o prêmio ficou com o goleiro iraniano Alireza Beiranvand, do Tractor, que superou Al-Buraikan e o capitão do Al-Hilal, Salem Al-Dawsari.

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Embora o prêmio tenha escapado ao atacante do Al-Ahli, as mensagens que ele recebeu após o anúncio do resultado mostraram o tamanho do reconhecimento que tem dentro do clube, num momento em que o jogador segue como um dos principais nomes do ataque saudita e a torcida do Al-Ahli espera que ele mantenha sua presença e sua influência nos próximos compromissos.

Al-Buraikan vive uma das melhores fases da carreira. Tornou-se peça fundamental na escalação do Al-Ahli e um artilheiro em quem a equipe confia nos grandes jogos, o que o levou a entrar na lista de candidatos ao prêmio continental com todo o mérito.

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A torcida do Al-Ahli acredita que o que Al-Buraikan apresentou na última temporada era suficiente para a conquista, especialmente o gol decisivo na final da Liga dos Campeões da Ásia, que deu o título ao Al-Ahli e escreveu o seu nome na história do clube.

Mas o prêmio acabou ficando com Beiranvand, o que gerou ampla polêmica entre os torcedores sauditas, que consideraram Al-Buraikan o mais merecedor.

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Ainda assim, o Al-Ahli não deixou a tristeza tomar conta do seu jogador e se apressou em apoiá-lo com uma forte mensagem moral, deixando claro que o clube está ao lado do seu atacante em quaisquer circunstâncias e que os prêmios individuais não são o único critério para medir o valor de um jogador.

Com sua mensagem de apoio, Demiral confirma que o vestiário do Al-Ahli vive um momento de grande coesão e que os jogadores consideram Al-Buraikan o verdadeiro vencedor, independentemente do resultado oficial.

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Agora, Al-Buraikan tem um novo desafio pela frente: transformar esse grande apoio em uma motivação ainda maior em campo e responder a todos que duvidaram de que ele merecia o prêmio, apresentando atuações ainda mais fortes nos próximos jogos e levando o Al-Ahli e a seleção saudita a mais títulos.

O prêmio pode ter ido para outro, mas o seu lugar no coração da torcida do Al-Ahli não mudou. Pelo contrário, cresceu, depois que ele provou ser um grande jogador pelo caráter e pelo nível de futebol, antes mesmo de ser um grande jogador pelos gols.