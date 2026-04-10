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LaLigaGetty
Alice Kopp

Traduzido por

La Liga: todas as informações sobre a transmissão num relance: quem transmite os jogos ao vivo pela TV e por livestream?

La Liga

Querem assistir à LaLiga ao vivo e em cores na Alemanha? O SPOX revela quem transmite o Real, o Barça e os demais times na TV e por transmissão ao vivo.

A LaLiga às vezes pode ser comparada a uma longa noite na Espanha. Você relaxa – e então surge um 1 a 0 em algum lugar, em uma partida que, na verdade, diz mais do que cinco juntas. Para que acompanhar a primeira divisão espanhola não fracasse por um detalhe, é preciso uma resposta clara: onde a LaLiga é transmitida na Alemanha e como você acessa a transmissão? O SPOX tem todas as informações sobre isso.

La Liga, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos ao vivo na TV e via livestream?

La Liga na TV e no livestream: DAZN como ponto de referência

Na Alemanha, o DAZN é o único provedor da LaLiga. O serviço de streaming exibe todos os jogos ao vivo, cobrindo assim a programação regular durante toda a temporada. Incluindo, é claro, os grandes nomes como Real Madrid, FC Barcelona ou Atlético, mas também todos os confrontos menos proeminentes no papel, que costumam ser subestimados.

logo Encontre a assinatura DAZN ideal La Liga ao vivo por streaming

A view of the Puma Orbita Fuego ElClasico editionGetty Images

La Liga, todas as informações sobre a transmissão em um só lugar: o placar ao vivo do SPOX

O SPOX também acompanha jogos selecionados, através do placar ao vivo. Basta dar uma olhada aqui para não perder nenhuma jogada importante. 

Jogo único em vez de rodada: é assim que muitas vezes se sente uma rodada da La Liga

Na LaLiga – com exceção do final da temporada – quase tudo é distribuído por horários de início diferentes. Por isso, as rodadas simultâneas são mais uma exceção. E, sinceramente: isso não precisa ser um ponto negativo. Muitos jogos têm seu próprio ritmo, ora acirrado, ora de repente aberto. Mesmo que não seja necessariamente Real, Barça ou um clássico, a transmissão individual costuma funcionar melhor, porque é muito mais fácil “acompanhar” esses pequenos momentos do jogo na transmissão ao vivo.

La Liga, todas as informações sobre a transmissão em resumo: o campeonato em resumo

CompetiçãoLaLiga (Espanha)
Equipes20
Modalidade da temporada38 rodadas (ida e volta)
Transmissão na AlemanhaDAZN (transmissão ao vivo)
Horários típicos dos jogosVários horários (por exemplo, às sextas-feiras e segundas-feiras às 21h, aos sábados e domingos às 14h, 16h15, 18h30 e às 21h)
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