La Liga confia em término da temporada mesmo com agravamento do corona na Espanha

Javier Tebas, presidente da entidade que organiza o Campeonato Espanhol, manteve otimismo quanto à disputa dos jogos que faltam

Javier Tebas, presidente de , disse em entrevista à Rádio Cope neste domingo que a principal competição espanhola deve ser disputada até o final.

"Estou convencido de que vamos terminar a temporada. Estamos trabalhando com outras ligas para coincidirmos as datas", afirmou.

A declaração chega num momento em que a pandemia do coronavírus colocou a em estado de alerta. Mais de 5 mil casos já foram confirmados no país (segundo pior quadro na Europa, só atrás da ), e o governo decretou quarentena a partir deste domingo.

O mundo do futebol não ficou imune ao novo vírus. O confirmou cinco casos positivos dentro de clube, entre jogadores e comissão técnica - um deles é o argentino Garay. O brasileiro Jonathas, ex- e atualmente no Elche, da segunda divisão espanhola, também está infectado.

Por enquanto, as duas próximas rodadas das duas divisões já foram suspensas. La Liga teve 27 das 38 rodadas disputadas até o momento, e o lidera o torneio com dois pontos de vantagem para o .