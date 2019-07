La Liga 2019/20: primeiro Barça x Real acontece em outubro; veja as datas

Barcelona e Real Madrid vão estrear no Campeonato Espanhol fora de casa; atual campeão o Barça encara o Athletic Bilbao

A divulgou o calendário oficial para a temporada 2019-20 que começa no dia 18 de agosto e termina em 24 de maio. O embates entre e já têm data para ocorrer. Confira:

O primeiro embate entre as equipe ocorrerá em 27 de outubro, no Camp Nou. Maior clássico da , Barça e Real voltam a se enfrentar no segundo turno da competição em 01 de março, no Santiago Bernabéu, casa do Real.

e Barcelona, outro grande clássico do Campeonato Espanhol, será disputado na 7ª rodada, em 29 de setembro. A volta acontece em 02 de fevereiro, no Bernabéu.

Na primeira rodada, o Barcelona, atual campeão, encara fora de casa o . O Real Madrid, por sua vez, enfrentando o , longe do Santiago Bernabéu.