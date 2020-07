La Liga 19-20 é a com mais pênaltis na história e Real Madrid aproveita

Desde 1989-90 não eram marcadas tantas penalidade no Campeonato Espanhol

Desde a temporada de 1989-90 que a não tem tantos pênaltis marcados, já foram 140. E quem mais tem aproveitando este número alto é o líder Real Madrid .O clube merengue, na temporada 2019-20, pode até não ter sido o time que mais teve penalidades marcadas a seu favor, mas foi quem mais se beneficiou.

O Real é o segundo com mais pênaltis marcados a seu favor - apenas o pode bater a bola desde a marca da cal mais vezes que os homens de Zidane, são dez para os Blancos contra 11 - e, ao mesmo tempo, é o time que menos teve cobranças contra, apenas duas.

Além disso, desde a volta do Campeonato Espanhol depois da paralisação forçada pela pandemia de coronavírus Covid-19, o Real aproveitou as marcações e, em três partidas seguidas, saiu do 0x0 com um gol de pênalti - dois de Sergio Ramos, contra e , e Karim Benzema, contra o Alavés - todos estes, inclusives, foram cometidos nos laterais do Real, Carvajal contra o Getafe, Marcelo contra o Bilbao e Mendy contra o .

Desde a retomada, foram quatro penalidades a favor do Real, o que fez com que o presidente do , maior rival e vice líder do campeonato, Josep Maria Bartomeu acusasse a Liga de estar beneficiando o na disputa pelo título . A fala do dirigente culé veio até antes da quarta marcação, que aconteceu nesta sext-afeira (10), contra o Alavés.

Mesmo que a marcação tenha sido correta e verificada pelo VAR , o lateral madrilenho Mendy realmente foi derrubado dentro da área, nas redes sociais os torcedores já voltaram a apontar o possível favorecimento, enquanto os madridistas, torcedores e jogadores, afastam a polêmica e apenas comemoram os gols e os quatro pontos de vantagem na liderança, faltando três rodadas para o final da La Liga.

Veja os pênaltis a favor e contra de cada time nesta temporada: