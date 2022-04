La Guaira x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

La Guaira e Ceará se enfrentam nesta terça-feira (12), no Estádio Olímpico de la UCV, a partir das 19h15 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

QUANDO É?

JOGO La Guaira x Ceará DATA Terça-feira, 12 de abril de 2022 LOCAL Estádio Olímpico de la UCV - Caracas, VEN HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (12), no Estádio Olímpico de la UCV.

Ceará/Divulgação

MAIS INFORMAÇÕES

Embalado com a vitória sobre o Palmeiras por 3 a 2 no Brasileirão, o Ceará volta as atenções para a Copa Sul-Americana mirando o terceiro triunfo consecutivo na temporada. Na última semana, bateu o Independiente por 2 a 1 e assumiu a liderança do Grupo G da SulA.

"Foi apenas uma boa semana, nada além disso, não podemos ficar agora achando que as coisas já estão boas e está tudo resolvido, que já temos uma equipe definitiva. Temos que ter os pés no chão e caminhar rodada a rodada, passo a passo, acreditando sempre que podemos fazer as melhores campanhas nas duas competições.", analisou o técnico Dorival Júnior.

"O Ceará tem qualidade e condições (de fazer melhores campanhas que anteriormente), desde que mantenha essa postura apresentada. Aquilo que vimos aqui e no Castelão serão fundamentais para que a gente encontre nosso caminho e busque os melhores lugares nas duas competições", completou.

Do outro lado, o La Guaira busca a primeira vitória na competição após empatar com o General Caballero na primeira rodada em 1 a 1. Atualmente, aparece na vice-liderança, com um ponto.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

LA GUAIRA

JOGO CAMPEONATO DATA General Caballero 1 x 1 La Guaira Sul-Americana 6 de abril de 2022 Caracas 3 x 2 La Guaira Campeonato Venezuelano 9 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO La Guaira x Deportivo Lara Campeonato Venezuelano 16 de abril de 2022 20h30 (de Brasília) La Guaira x Aragua Campeonato Venezuelano 21 de abril de 2022 A definir

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 1 Independiente Sul-Americana 5 de abril de 2022 Palmeiras 2 x 3 Ceará Brasileirão 9 de abril de 2022

Próximas partidas