L'Equipe: Milan respira aliviado com exames de Maignan; goleiro deve ser titular contra o Frosinone

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Boas notícias sobre o estado do goleiro francês: o problema que sentiu parece ser de pouca gravidade.

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O Milan respira aliviado em relação às condições físicas de seu goleiro e capitão, Mike Maignan. Substituído por causa de uma dor no adutor no intervalo da partida entre França e Turquia, na noite de ontem, o goleiro do Milan passou pelos exames médicos de praxe e por uma ressonância magnética, cujo resultado foi tranquilizador, nesta manhã, segundo o L'Equipe.

DE VOLTA JÁ CONTRA O FROSINONE - As notícias são bastante tranquilizadoras: Maignan deve em breve estar à disposição do Milan e provavelmente já poderá ser titular no domingo, às 18h, na partida do campeonato em San Siro contra o Frosinone de Massimiliano Alvini.

O ELENCO

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EXAMES TRANQUILIZADORES - Os primeiros exames não apontaram nada de grave: Maignan sentiu dor após uma defesa aos 35 minutos e, em acordo com a comissão técnica da França, preferiu não insistir no segundo tempo e ceder seu lugar a Guillaume Restes. Certamente poupado pelo Milan nas próximas 48 horas, ele deve voltar às atividades normais no meio da semana.