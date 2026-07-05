"L'Équipe" analisa o desempenho do Marrocos antes do confronto com a França: o país se transforma em um “monstro devorador” nessa situação

Em uma análise tática aprofundada, o tradicional jornal francês “L’Équipe” alertou a seleção de seu país sobre o perigo excepcional representado pelo Marrocos, seu próximo adversário nas quartas de final da Copa do Mundo, na próxima quinta-feira, afirmando que os Leões do Atlante “não gostam de nada mais do que amplos espaços abertos e jogadas rápidas e contundentes”.

Sob o título “Marrocos, futuro adversário da França na Copa do Mundo, adora o futebol, mas adora ainda mais os amplos espaços abertos”, o jornal apresentou uma análise detalhada do desempenho da seleção marroquina na vitória sobre o Canadá (3 a 0) no último sábado, nas oitavas de final, revelando a essência de seu projeto futebolístico.

O “L’Équipe” observou as dificuldades do Marrocos no primeiro tempo, em que cerca de 50% das jogadas ocorreram em seu terço defensivo, apesar de ter dominado a posse de bola em 66,5%, e realizou apenas um chute a gol com periculosidade de 0,02, elogiando a inteligência tática do técnico do Canadá, Jesse Marsh, que fechou as áreas centrais e cercou os marroquinos pelas laterais.

No entanto, após os ajustes no intervalo, o verdadeiro Marrocos voltou no segundo tempo, capaz de jogar com passes longos e impor proximidade entre seus atacantes, com destaque para Ezzedine Ounahi, que o jornal descreveu como “alguém que tem liberdade e sabe como causar perigo em grandes espaços”.

O “L’Équipe” revelou números preocupantes para os Bleus, já que o Marrocos (assim como a França) marcou o maior número de gols em contra-ataques na Copa do Mundo, com 3 gols, além de estar entre as seleções que mais criam perigo em jogadas rápidas, com 0,33 xG (por partida).

O jornal destacou que o Marrocos pode perder Ismail Saibari, jogador do Bayern de Munique, que saiu lesionado contra o Canadá, comentando com ironia: “Os Gauleses não vão reclamar disso”, especialmente porque a equipe de Didier Deschamps “tremeu” ao enfrentar transições defensivas rápidas contra o Senegal, apesar da vitória por 3 a 1.

O “L’Équipe” descreveu o confronto como “curioso” entre duas seleções que “adoram quando o jogo se abre”, alertando a França sobre a necessidade de prestar atenção ao contra-ataque e controlar o ataque rápido marroquino.

O jornal concluiu com uma lição fundamental: “Tentar tirar a posse de bola do Marrocos geralmente significa abrir as portas para o cenário preferido deles”, colocando a seleção de seu país diante de um dilema difícil: ou conceder a posse ao Marrocos, ou pressioná-lo e abrir os espaços que ele adora e nos quais se transforma em um “monstro devorador”.