Kylian Mbappé ultrapassa Olivier Giroud como artilheiro de todos os tempos e garante a vitória da França sobre o Senegal na Copa do Mundo

A França venceu sua primeira partida na Copa do Mundo. No primeiro tempo, os Bleus tiveram grande dificuldade contra o Senegal, mas, após o intervalo, a classe excepcional da equipe acabou se destacando. Kylian Mbappé foi o grande destaque na vitória por 3 a 1, com dois gols, e ultrapassou Olivier Giroud como o maior artilheiro de todos os tempos da França.

O técnico Didier Deschamps enfrenta um problema de luxo em sua seleção, principalmente no ataque, o que fez com que Rayan Cherki fosse prejudicado. Os franceses começaram com Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Mbappé.

No entanto, eles não conseguiram causar grande impacto no primeiro tempo. O Senegal dominou a partida e criou as melhores chances. A primeira foi de Nicolas Jackson, que chutou com força na trave e viu a bola passar por cima da linha de fundo após bater no calcanhar de Mike Maignan.

Pouco antes do intervalo, o Senegal teve mais uma chance clara de abrir o placar, mas Ismaïla Sarr não acertou o alvo e chutou por cima, mesmo de perto. Assim, as duas equipes foram para o intervalo com o placar em 0 a 0.

Após o intervalo, vimos uma chance atrás da outra. Tanto Mbappé quanto Olise ficaram livres diante do gol, mas, por duas vezes, Edouard Mendy fez excelentes defesas. Por outro lado, o Senegal ameaçava com Jackson nos contra-ataques.

Após quase uma hora de jogo, a França finalmente pensou ter conseguido abrir o placar: depois que Mbappé pareceu ter sido derrubado por Sadio Mané dentro da área, o árbitro Alireza Faghani foi chamado ao monitor pelo VAR. Após analisar as imagens, porém, foi decidido que o contato havia sido “iniciado” pelo próprio Mbappé.

Portanto, não houve pênalti para a França, mas, poucos minutos depois, o gol finalmente saiu. Olise colocou Mbappé em posição com um passe magistral, e este finalizou de primeira: 1 a 0. Jackson pensou em empatar logo após o 1 a 0, mas seu gol foi anulado por impedimento.

Na fase final da partida, os espaços aumentaram e a França soube aproveitar: Bradley Barcola, após um passe brilhante de Adrien Rabiot, ficou cara a cara com Mendy e, com calma, chutou a bola por cima do goleiro: 2 a 0.

Ibrahim Mbaye pensou em trazer de volta a tensão com o belo gol de 2 a 1 aos 95 minutos, mas logo em seguida Mbappé deu o golpe de misericórdia com um chute realmente espetacular: 3 a 1. Foi o 58º gol do atacante pela seleção francesa, com o qual ele ultrapassou Giroud como maior artilheiro de todos os tempos da seleção. Além disso, Mbappé já soma 14 gols em Copas do Mundo.