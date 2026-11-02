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Uma criança torcedora do Racing Santander recebeu uma surpresa inesquecível após ser atingida acidentalmente por um chute de Aurelien Tchouameni. Kylian Mbappe e o meio-campista francês fizeram com que a criança de quatro anos deixasse o El Sardinero com um sorriso no rosto ao lhe oferecerem uma camisa autografada e contarem uma ótima piada.

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Um susto passageiro no El Sardinero

Um torcedor do Racing de quatro anos levou um susto durante o jogo de sua equipe contra o Real Madrid pela La Liga, antes de receber uma surpresa emocionante após a partida. O pequeno Maximo foi atingido por um chute de Tchouameni que saiu sem direção no segundo tempo.

O incidente aconteceu pouco depois do intervalo, quando a equipe de Jose Mourinho já tinha uma confortável vantagem de 3 a 0 sobre os donos da casa. Tchouameni arriscou um chute forte de direita de muito longe da área, e a bola passou bem acima do travessão.

Infelizmente para o jovem torcedor, a bola foi parar diretamente na arquibancada e o atingiu. O impacto inesperado deixou o menino de quatro anos chorando ao lado da família, que ficou preocupada.

Mbappe brinca com seu companheiro de Real Madrid

Mas o choro logo deu lugar à alegria após o apito final, quando Maximo e seu pai foram convidados a entrar nas dependências do estádio. Tchouameni pediu desculpas pessoalmente pelo chute sem direção e presenteou o jovem torcedor com uma camisa autografada do Real Madrid.

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O ponto alto da noite veio pouco depois, quando Mbappe passou pelos dois no corredor. Ao ouvir o menino chamar seu nome, o atacante francês parou imediatamente para cumprimentá-lo e saber como ele estava.

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Mbappe então resolveu descontrair, brincando com a pontaria de seu compatriota. “Culpa do Tchouameni, né? O Tchouameni não sabe chutar! Você está bem?”, brincou Mbappe, antes de trocar um toque de mãos com o menino, encantado, e posar para uma foto com ele.

Uma família dividida entre dois clubes

O pai de Maximo contou que a família tem um grande carinho pelos dois clubes, o que tornou o encontro após a partida ainda mais especial. Em entrevista à Real Madrid TV, ele expressou sua enorme gratidão pelo belo gesto dos jogadores.

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“Maximo está ótimo, foi só um susto, né? É um gesto pelo qual devemos agradecer. Só o fato de termos vindo aqui já é uma grande atenção”, explicou o pai. “Nosso coração fica um pouco dividido. Somos torcedores fanáticos do Real Madrid, mas, quando se trata da nossa terra... a nossa terra fala mais alto.”

Ele também contou uma coincidência notável que liga seu filho ao clube espanhol. “Mas sempre fica aquela vontade de ver o Real Madrid vencer também”, acrescentou. “O Real Madrid significa muito para nós. Aliás, Maximo nasceu no dia em que conquistamos a 14ª Champions League.”

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Preparação para a competição europeia

O elenco de Mourinho agora voltará suas atenções para a Champions League, na qual enfrentará o AEK na quarta-feira. Depois, o Real Madrid viajará a Valencia para seu próximo compromisso pela La Liga.