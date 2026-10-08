Segundo a reportagem, o comportamento do astro desde sua lesão no primeiro jogo da Nations League, em Madri, tem causado especial incômodo. Internamente, teria surgido a impressão de que Mbappé coloca seus interesses pessoais acima dos objetivos do clube. Assim, por exemplo, a conquista da Bola de Ouro seria mais importante para ele do que o sucesso da equipe.

"Depois de mais de dois anos, tem-se a impressão de que ele ainda não entendeu como funcionam o Real e seu entorno e como é preciso se comportar ali", cita uma fonte interna anônima o L’Equipe : "Ele é muito mal aconselhado e, no que diz respeito à imagem, isso prejudica todos, tanto ele quanto o clube."

Sua aparição pública mais recente também teria lhe rendido críticas no Real. Em entrevista à France Football, organizadora da eleição da Bola de Ouro, o jogador de 27 anos voltou a fazer campanha por si mesmo e por suas chances de conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo. "É um bom ano para vencê-la", disse Mbappé.

Kylian Mbappé causa surpresa no Real Madrid com passeio de bicicleta

O jogador da seleção francesa sofreu um estiramento da cápsula posterior da articulação do joelho esquerdo na vitória da França por 1 a 0 sobre a Turquia e desde então estava em reabilitação. Depois disso, porém, chamou atenção com várias ações. Na semana passada, Mbappé foi fotografado em uma visita a um clube em Paris. Em seguida, um passeio de bicicleta na Suíça, tornado público pelo próprio atacante no Instagram, gerou ainda mais repercussão.

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Particularmente picante: o técnico do Real, José Mourinho, havia alertado pouco antes, no podcast "Bet It Drives", para esse tipo de atividade de lazer de seus jogadores. "Infelizmente, um jogador de futebol não pode andar de bicicleta. Mesmo que faça isso pelas costas do clube. O contrato dele não me importa, eu observo quão seriamente o jogador leva seu trabalho", explicou Mourinho. Uma queda poderia fazer com que um jogador perdesse várias partidas ou até sofresse uma lesão grave. "Talvez você tenha apenas uma contusão, mas essa contusão o impede de estar em sua melhor forma", prosseguiu o treinador.

O passeio de bicicleta também foi avaliado de forma crítica na mídia espanhola. O jornalista Antonio Romero se pronunciou de forma contundente sobre o caso na Cadena SER: "Mbappé gosta de ser o atacante estrela do Real Madrid, mas também acredita que pode fazer o que quiser. Alguém deveria dizer a ele: este não é o Mbappé FC, é o Real Madrid."

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Após lesão: quando Kylian Mbappé deve voltar a jogar?

Enquanto isso, esportivamente a situação pode voltar a ficar mais tranquila para Mbappé. Na quarta-feira, o francês voltou a treinar com a equipe. Por isso, uma participação contra o Villarreal no sábado, em LaLiga, é bem possível.

Individualmente, Mbappé já começou muito bem a temporada. Após oito jogos oficiais, o jogador de 27 anos já soma oito gols e duas assistências. Como equipe, porém, o Real Madrid ainda não engrenou.

Os Merengues ocupam atualmente apenas a quarta colocação na tabela e já estão seis pontos atrás do líder Barcelona. Além disso, aparentemente os problemas dentro do vestiário continuam. O jornalista Anton Meana falou, no programa "El Larguero", da Cadena SER, de uma situação diante da qual o antecessor de Mourinho, Xabi Alonso, e Álvaro Arbeloa já teriam fracassado. "O único problema é que o clima no vestiário continua tão frio quanto há cinco meses", disse Meana.