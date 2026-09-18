A gigante suíça de artigos esportivos On oficializou sua aguardada entrada no futebol, garantindo a superestrela do Real Madrid Kylian Mbappé como rosto da marca ao lado da lenda da Premier League Thierry Henry, que assume o papel central de Diretor de Futebol.

A marca sediada em Zurique, famosa por sua ascensão meteórica na tecnologia de corrida por meio de suas solas CloudTec características e dos radicais cabedais aplicados por spray LightSpray, busca mexer com o mercado tradicional de chuteiras ao unir engenharia suíça de alto desempenho com a cultura contemporânea dos gramados.

Campeão da Copa do Mundo, Mbappé ganha papel de destaque na parceria, atuando tanto como principal embaixador global quanto como colaborador ativo das equipes de design de produto da On.

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Mbappé destacou que a oportunidade de construir algo inteiramente novo e ajudar a moldar o jogo de amanhã foi o que o atraiu para a marca: "Quero levar minha experiência e minha perspectiva para o que criamos, ampliar o que é possível por meio da inovação e sempre permanecer fiel à alegria do futebol. Temos um sonho em comum, e isso é apenas o começo."

O fundador e co-CEO David Allemann reforçou essa ambição ao afirmar que o futebol não precisa de mais uma marca esportiva fazendo mais do mesmo, mas sim de novas ideias e de um novo desafio ao que é possível no gramado, no asfalto e na passarela.

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Nos bastidores, o ícone de Arsenal e França Thierry Henry vem construindo discretamente a base da divisão de futebol da On desde o fim de 2025. Em seu novo cargo executivo, Henry supervisionará diretamente a estratégia de jogadores, as relações com atletas e a direção de produto.

Ao refletir sobre seu trabalho com a marca no último ano, Henry destacou a curiosidade incansável da equipe e a atenção aos detalhes, enfatizando uma abordagem centrada no jogador: "Queremos ouvir os jogadores, entender do que eles precisam e criar algo que possa realmente acrescentar ao jogo. Tenho orgulho de fazer parte da construção do que vem a seguir."

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No centro dessa nova divisão está a adaptação da tecnologia LightSpray da On para o futebol de elite. O processo proprietário de fabricação robótica pulveriza um filamento contínuo para criar um cabedal excepcionalmente leve e sem costuras, projetado para se ajustar como uma segunda pele.

A internacional suíça e estrela do FC Barcelona Sydney Schertenleib também se juntou ao grupo para ajudar a liderar e testar produtos especificamente desenvolvidos para o futebol feminino.

Para marcar o anúncio, o fotógrafo mundialmente renomado Juergen Teller retratou Mbappé, Henry e Schertenleib dentro do On Labs, em Zurique, posicionando o ousado novo trio exatamente na interseção entre esporte, inovação e design.















