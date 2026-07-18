Kylian Mbappé publica uma mensagem emocionante nas redes sociais poucas horas antes do jogo entre França e Inglaterra

Didier Deschamps estará pela última vez à beira do campo com a seleção francesa neste sábado. Poucas horas antes do início da partida pela disputa do bronze da Copa do Mundo contra a Inglaterra (23h, horário da Holanda), Kylian Mbappé publicou uma bela homenagem ao técnico, que está no comando desde 2012.

Mbappé e Deschamps conquistaram grandes sucessos juntos. Além, é claro, do título mundial em 2018, a França chegou à final quatro anos depois e, na edição deste ano, às semifinais.

Sob o comando de Deschamps, Mbappé se tornou uma lenda absoluta da Copa do Mundo. O atacante marcou oito gols somente nesta Copa do Mundo e está na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos, apenas um gol atrás de Lionel Messi, que é doze anos mais velho (21 a 20).

“Hoje é a sua última dança”, escreve Mbappé, de 27 anos. “Você, que nos deu tanto. Deveríamos ter lhe proporcionado um final melhor, mas falhamos nisso.”

“É muito difícil encontrar palavras para descrever o que você conquistou em quatorze anos. Você foi uma figura fundamental no renascimento desta seleção. As pessoas nem sempre souberam valorizar sua grandeza, mas o tempo e a história o farão…”

“Obrigado por ter me dado a chance e a oportunidade de representar meu país por tantos anos no maior palco do mundo. Sinto-me privilegiado por ter podido estar ao lado de uma das maiores lendas do nosso país, e guardo apenas excelentes lembranças de tudo o que vivemos e conquistamos juntos.”

“Desejo-lhe tudo de bom nessa nova aventura e, mais uma vez, obrigado por tudo o que você trouxe a esta camisa que tanto significa para nós”, afirmou Mbappé. O capitão dos Bleus disputará contra a Inglaterra sua 106ª e última partida pela seleção sob o comando de Deschamps, que comemorou 64 gols marcados por seu atacante.

Deschamps faz parte, ao lado de Mario Zagallo (Brasil) e Franz Beckenbauer (Alemanha), de um grupo extremamente seleto de pessoas que se tornaram campeões mundiais tanto como jogadores quanto como técnicos da seleção. Deschamps também foi uma peça fundamental no lendário Olympique de Marselha, que em 1993 se tornou o primeiro clube francês a conquistar a Liga dos Campeões.

Além disso, em 2000, Deschamps conquistou o Campeonato Europeu com a França, ao derrotar no estádio De Kuip a Itália, que sempre havia sido um pesadelo para a seleção holandesa. Como capitão, Deschamps foi o primeiro a erguer o troféu, assim como havia feito dois anos antes, na Copa do Mundo de 1998, disputada em seu próprio país.