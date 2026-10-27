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O atacante do Real Madrid Kylian Mbappe provocou um grave incidente diplomático após viralizar um vídeo em que faz uma piada sobre uma figura histórica chinesa. A polêmica já custou ao jogador da seleção francesa dois contratos lucrativos de patrocínio, e o governo chinês agora divulgou uma resposta oficial à repercussão negativa.

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Mbappe enfrenta forte reação negativa na China

Mbappe está no centro de uma controvérsia internacional que se intensifica rapidamente. O atacante do Madrid perdeu duas importantes parcerias comerciais na China após uma aparição recente nas redes sociais que ofendeu torcedores no país.

As marcas chinesas Dongpeng e Mengniu encerraram oficialmente suas lucrativas parcerias com o jogador da seleção francesa. A rápida reação comercial decorre diretamente de um vídeo em que o atleta reagiu a uma imagem do ex-líder chinês Mao Zedong.

Governo chinês emite comunicado oficial

A situação deixou rapidamente de ser uma polêmica nas redes sociais para se tornar uma questão diplomática de Estado. As autoridades chinesas se pronunciaram diretamente sobre o caso e defenderam com firmeza a indignação generalizada contra o jogador no país. Guo Jiakun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, falou longamente sobre o episódio durante uma coletiva de imprensa oficial na terça-feira.

“Qualquer palavra ou ato que fira os sentimentos do povo chinês naturalmente é rejeitado por toda a sociedade chinesa”, disse Jiakun a jornalistas, segundo o MadeInFoot.

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A origem do vídeo viral

A controvérsia começou durante a transmissão de um episódio do programa online 'The Bridge'. No programa, Mbappe apareceu rindo de uma montagem da internet, bastante editada, que sobrepunha seu rosto ao do ex-líder chinês.

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A breve sequência provocou imediatamente reações intensas e generalizadas em diversas redes sociais chinesas. Pessoas no país logo manifestaram profunda frustração com o que consideraram uma enorme falta de respeito a uma figura histórica de destaque.

O episódio marca um período particularmente difícil fora de campo para o astro do ataque. O jogador terminou recentemente em segundo lugar na classificação mais recente da Bola de Ouro, mas agora enfrenta graves danos à sua reputação em um dos mercados mais lucrativos do mundo.

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Como lidar com as consequências comerciais

Mbappe e seus representantes de relações públicas precisam agora lidar com cautela com as graves consequências dessa inesperada crise diplomática. Perder o apoio financeiro significativo de gigantes empresariais como Dongpeng e Mengniu representa um duro golpe para seu conjunto de parcerias comerciais na Ásia.

Resta saber se o jogador fará um pedido público formal de desculpas para tentar reduzir as tensões crescentes. Por enquanto, o atacante precisa manter o foco no futebol apesar da intensa repercussão em torno de sua imagem. O Real Madrid espera que seu astro do ataque continue a apresentar bons resultados em campo enquanto sua equipe de gestão trabalha incansavelmente para limitar os danos fora dele.