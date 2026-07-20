O jornal L'Equipe relata uma forte briga entre o capitão Kylian Mbappé e Philippe Diallo, presidente da Federação Francesa de Futebol, antes do início do torneio. O motivo das divergências teria sido, segundo a reportagem, diferenças de opinião quanto aos bônus dos jogadores para a Copa do Mundo.

Diallo teria defendido que os bônus para Mbappé e companhia só fossem concedidos a partir das semifinais. As estrelas ficaram aparentemente muito irritadas com isso; além disso, parece que também houve uma discussão sobre câmaras frigoríficas especiais. Elas teriam sido solicitadas pelos jogadores, mas a Federação só as disponibilizou com relutância e somente após críticas contundentes da equipe.

Como motivo para essa relutância, Diallo teria citado o plano de austeridade que a própria Federação Francesa de Futebol se impôs. O que, no entanto, causou espanto entre os jogadores: mesmo assim, a federação enviou sua delegação aos EUA com passagens de primeira classe no valor total de 120.000 euros. As famílias dos jogadores, por outro lado, teriam recebido quase nenhum apoio da federação em suas viagens para o torneio, segundo relatos.

França: Zinedine Zidane deve assumir o lugar de Didier Deschamps

Em consonância com as disputas entre jogadores e dirigentes da federação, o técnico da seleção nacional, Didier Deschamps, que está deixando o cargo, falou de um “ambiente insuportável” após a derrota no jogo pelo terceiro lugar contra a Inglaterra (4 a 6), no sábado. Também do ponto de vista puramente esportivo, a Copa do Mundo terminou de forma decepcionante para os Bleus; na semifinal, a equipe não teve chances na derrota por 0 a 2 para a Espanha, recém-coroada campeã mundial.

No entanto, a França seguirá em frente com um novo técnico. Deschamps deixa o cargo após 14 anos, incluindo a conquista da Copa do Mundo de 2018; segundo informações, Zinedine Zidane está pronto para assumir o seu lugar.