Kylian Mbappé Jr.? PSG de olho em garoto com mesmo nome do astro

O jovem jogador tem 11 anos e pode ser um futuro prodígio no time parisiense

O Paris Saint-Germain está monitorando um menino de 11 anos que tem se destacado no Roissy em Brie, clube francês que deu início à carreira de Paul Pogba. Até aí tudo bem, mas o que mais chama a atenção nesta história toda é o nome do garoto: Kylian Mbappé.

“Tem gente que me procura e pergunta se eu dei o nome de forma intencional, mas há uma diferença de idade”, brincou Eric, o pai do jovem jogador ao portal Mundo Deportivo.

O jovem Kylian Mbappé Ndoumbe Yaba é franco-camaronês e joga no meio de campo. Seu pai confirmou o contato e o interesse do PSG, e torce por um encontro com o Mbappé da seleção francesa.

“Gostaria de um encontro dos Kylian. Como fanático pelo PSG que sou, gostaria que meu filho tivesse a mesma carreira que ele”, disse Eric.