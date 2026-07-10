Kylian Mbappé embarcou em um jato particular secreto de um grande clube da Premier League para participar de negociações

Jürgen Klopp revelou o quão perto o Liverpool esteve de contratar Kylian Mbappé. Em 2016, o alemão tentou tirar o francês, então com 17 anos, do AS Monaco.

O Liverpool estava disposto a ir muito longe para trazer Mbappé para o clube. “Ele é a ‘não-contratação’ mais cara da história do Liverpool”, disse Klopp sobre o assunto. “Voamos de Blackpool para Nice e, lá, toda a família de Mbappé embarcou em um jato particular com cinco suítes. Foi fantástico.”

As negociações foram extremamente especiais. “Fizemos disso um grande evento. Demos uma volta de avião, conversamos com a família e comemos muito bem”, disse o provável novo técnico da seleção alemã.

As conversas foram estritamente secretas e outros clubes não podiam ter conhecimento das negociações entre o Liverpool e Mbappé. “Não podíamos ser vistos. E então ele foi para o Paris Saint-Germain...”

O francês foi emprestado ao PSG na temporada 2017/18, sendo depois comprado definitivamente após uma temporada. Mbappé acabou jogando sete anos na capital francesa, até trocar a cidade pela capital espanhola e se transferir para o Real Madrid.

Após o jogo França x Marrocos (2 a 0), Klopp e Mbappé se encontraram. Após um abraço, os dois conversaram brevemente e, em seguida, acenaram para a arquibancada, onde provavelmente estava a família do atacante. Klopp então exibiu seu sorriso característico e mandou um beijo para a arquibancada do Gillette Stadium, em Foxborough.







