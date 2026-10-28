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Kylian Mbappe apresentou um pedido formal de desculpas depois que uma piada controversa sobre o ex-líder chinês Mao Zedong provocou fortes reações diplomáticas e comerciais. Após os comentários infelizes do atacante do Real Madrid, contratos lucrativos de patrocínio foram rescindidos, e a La Liga deixou de ser transmitida na região.

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Reação a meme nas redes sociais provoca perdas comerciais

O astro do Real Madrid Mbappe está no centro de uma crise diplomática após reagir a um meme que viralizou na internet. Em um vídeo que circula nas redes, o atacante aparece zombando de uma montagem que coloca seu rosto no lugar do rosto do ex-líder do Partido Comunista Chinês Mao Zedong. O francês riu da imagem e se referiu à figura histórica como “um ditador chinês”.

O episódio provocou graves consequências comerciais. A emissora estatal China Media Group suspendeu imediatamente todas as transmissões televisivas da La Liga e retirou do ar anúncios com o capitão da França. A emissora apontou uma “conduta gravemente negativa” como principal motivo para a suspensão repentina.

Além disso, grandes empresas chinesas romperam rapidamente seus vínculos com o jogador. A fabricante de bebidas Dongpeng e a gigante de laticínios Mengniu rescindiram com efeito imediato seus lucrativos contratos de patrocínio, condenando o comportamento como uma ofensa aos sentimentos nacionais.

Mbappe e La Liga apresentam desculpas formais

Em resposta à escalada da crise, Mbappe divulgou um pedido de desculpas detalhado, reconhecendo a gravidade de seu erro. “Durante uma entrevista recente, reagi a uma imagem minha. Meu comentário foi infeliz, e agora entendo que magoou muitas pessoas na China e em comunidades chinesas ao redor do mundo”, afirmou o atacante na terça-feira. “Peço desculpas a todos que minhas palavras magoaram. Essa não era, de forma alguma, minha intenção. Tenho profundo respeito pelo povo chinês e por sua história. Lamento sinceramente.”

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O presidente da La Liga, Javier Tebas, também se desculpou pouco depois, em uma tentativa de proteger os interesses de transmissão do futebol espanhol na região. “Nós, da LaLiga, lamentamos profundamente as declarações feitas por Kylian Mbappe, que causaram desconforto e ofensa na China”, disse Tebas em um comunicado. “Entendemos o dano causado e, em nome da LaLiga, gostaria de transmitir nossas sinceras desculpas ao povo chinês. Ao longo de muitos anos, construímos uma relação de respeito, confiança e cooperação com a China, suas autoridades, suas instituições esportivas, suas operadoras de serviços audiovisuais e milhões de fãs do futebol espanhol.”

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Tebas deixou claro que a liga não compartilha das declarações do jogador e acrescentou: “Não podemos permitir que uma atitude individual manche essa relação ou prejudique os mais de 20 clubes de nossas competições profissionais e milhões de torcedores chineses. Estamos tomando as medidas ao nosso alcance e trabalhando diretamente com nossos parceiros e interlocutores na China para superar essa situação. Nosso compromisso com a China, seu povo e suas instituições permanece firme. Uma relação construída ao longo de tantos anos não pode ser prejudicada por um único episódio.”

Tabu cultural e tolerância zero das empresas

A forte repercussão decorre de sensibilidades culturais na China, onde zombar do líder fundador da nação continua sendo um forte tabu social. Antes do episódio, Mbappe tinha milhões de seguidores chineses nas redes sociais e era carinhosamente apelidado de ‘Guigui’, que significa ‘Tartaruga’.

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No entanto, essa imensa popularidade desapareceu da noite para o dia, à medida que os patrocinadores se alinharam à posição do Estado. Em comunicados sobre o caso, Mengniu e Dongpeng declararam ter uma “política de tolerância zero” em relação a quaisquer ações ou comportamentos que firam os sentimentos do povo chinês.

A reação acabou chegando ao âmbito diplomático, com uma pessoa porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China comentando publicamente a situação. Segundo o alerta, qualquer comportamento que ofenda a nação “naturalmente enfrentará a oposição conjunta de todos os setores da sociedade chinesa”.

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A reconstrução de uma relação internacional abalada

Dirigentes da La Liga agora correm para restabelecer os direitos de transmissão em um de seus mercados internacionais mais lucrativos. O presidente Tebas terá de conduzir negociações ativas com a mídia estatal chinesa para encerrar a atual suspensão das transmissões televisivas e garantir que os clubes da primeira divisão espanhola não sofram prejuízos financeiros.

Enquanto isso, Mbappe precisa se concentrar em recuperar sua imagem global, que ficou abalada. Embora tenha dito anteriormente, em uma entrevista, que memes que o retratavam como um ditador demonstravam “falta de consciência política e humana”, o atacante agora terá de deixar seu futebol falar por si enquanto o Real Madrid disputa suas campanhas nacionais e europeias.