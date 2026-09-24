"Os eleitores não são ingênuos. Eles têm tanto a experiência quanto o discernimento necessários para analisar e avaliar um jogador, sem precisar ouvir dez ou quinze vezes que ele é o melhor", disse Pascal Ferre ao jornal francês Le Parisien.

Com isso, o ex-chefe da Bola de Ouro se referia a Mbappé (Real Madrid) e Lamine Yamal (Barcelona), sem citar seus nomes. Nas últimas semanas, os dois superastros vinham repetidamente se colocando em evidência com uma autopromoção questionável. Um erro, na opinião de Ferre: "Quando digo que é possível perder a Bola de Ouro no campo da comunicação, quero dizer que um jogador está no centro das atenções de uma forma desagradável e transmite aos eleitores a impressão de que estão sendo pressionados a tomar uma decisão. Esse tipo de agitação, que algumas pessoas encenam, pode acabar irritando os eleitores em algum momento. Porque, nesse ponto, a manipulação se torna bastante óbvia."

Além de sua atuação na organização da premiação, Ferre também foi no passado editor-chefe da France Football, a revista francesa de futebol que concede a Bola de Ouro. Desde 2024, o prêmio de melhor jogador de futebol do planeta é coorganizado pela UEFA. Têm direito a voto jornalistas esportivos selecionados, entre os homens um por país do top 100 do ranking mundial da FIFA. Na votação, os jornalistas escolhidos são estritamente orientados a ponderar as atuações dos jogadores na temporada encerrada com base nos três critérios a seguir: desempenho individual, conquistas da equipe e fair play.

Bola de Ouro: o que Harry Kane disse?

Bem mais contido em comparação com Mbappé e Lamine Yamal, apresenta-se, entre outros, o cofavorito Harry Kane, que, com um total de 73 gols oficiais por Bayern de Munique e seleção inglesa, foi premiado recentemente com a Chuteira de Ouro como principal artilheiro da última temporada.

Na visão de Lamine Yamal, porém, os gols não devem ser supervalorizados. "O melhor jogador do mundo é aquele que, quando você acompanha uma partida como comentarista, se diverte — você o vê e pensa: 'Esse é um jogador que se diferencia claramente de todos os outros'", disse o campeão mundial e europeu espanhol, aparentemente em direção a Kane. Só quando a premiação voltar a ser dada ao melhor jogador de futebol, "e não àquele que marca mais gols ou conquistou mais títulos", a Bola de Ouro recuperará seu "verdadeiro valor".

Na opinião dele, ele também merecia mais o prêmio do que Mbappé, que, apesar de uma temporada sem títulos com Real Madrid e França, se vê no papel de favorito. "Eles não vão tirar uma equipe do envelope como vencedora, e sim um jogador", disse ele, antes de acrescentar: "A capacidade de brilhar individualmente e criar momentos espetaculares — é isso que mais chama a atenção das pessoas em uma premiação como esta."

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Bola de Ouro: quais jogadores estão entre os favoritos?

O jogador de 27 anos marcou 42 gols em 44 jogos oficiais pelos Merengues e, na Copa do Mundo, tornou-se o recordista isolado de gols do torneio, com dez gols na competição (22 gols). Lamine Yamal, por sua vez, somou 42 participações em gols (24 gols, 18 assistências) em 45 partidas. Além disso, conquistou com o Barça o título de LaLiga.

Além de Kane, Lamine Yamal e Mbappé, também estão entre os favoritos o atual vencedor Ousmane Dembélé, do campeão da Liga dos Campeões PSG, assim como Rodri. Este último já havia sido eleito o melhor jogador na Copa do Mundo, antes de trocar o Manchester City pelo Barcelona.