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Kyle Walker foi obrigado a se pronunciar publicamente sobre suas declarações após uma provocação polêmica envolvendo suas tatuagens do Manchester City. O experiente lateral, que atualmente joga na Championship, sentiu a necessidade de esclarecer seu posicionamento depois que sua reação inicial à recente decisão da Premier League causou alvoroço entre os torcedores.

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Walker volta atrás em declaração sobre remover tatuagens

O jogador de 36 anos provocou polêmica recentemente durante uma entrevista de rádio, ao ser questionado sobre a decisão da comissão independente de considerar o Manchester City culpado por violar as regras financeiras da Premier League. A decisão, que abrange um período de nove temporadas, lançou dúvidas sobre as conquistas históricas do clube e levou a questionamentos sobre a validade de seus títulos. O City está recorrendo da decisão.

Durante sua passagem pelo Etihad Stadium, entre 2017 e 2025, Walker conquistou 15 títulos importantes, incluindo seis campeonatos da liga. Para marcar essa era de ouro, o veterano defensor fez várias tatuagens, entre elas uma com a inscrição "4 in a row", em comemoração à sequência inédita de quatro títulos nacionais consecutivos do City, da temporada 2020/21 à de 2023/24.

Entrevista leva a esclarecimento no Instagram





Getty Images





A polêmica começou com a entrevista de Walker ao rádio no início da semana. Questionado pela talkSPORT se removeria as tatuagens caso o City sofresse uma punição severa e perdesse seus títulos, o defensor do Burnley respondeu com franqueza. "Bem, provavelmente vou ter que fazer isso", admitiu Walker. "Vou tentar mantê-las, mas espero que não tirem nada de nós."

Apesar de reconhecer a gravidade da situação, Walker manteve a lealdade aos antigos companheiros de equipe. "A situação não parece boa. Não vamos esconder o fato de que o clube foi considerado culpado, mas está recorrendo", afirmou. "Como jogador, tudo o que posso dizer é que nós apenas entrávamos em campo e jogávamos o melhor futebol possível como equipe, e vou defender os jogadores pelo resto da minha vida."

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As declarações rapidamente ganharam ampla repercussão, levando o lateral, que disputa a Championship, a publicar uma negativa enfática nas redes sociais. Em um story no Instagram publicado na quarta-feira para esclarecer a repercussão, Walker escreveu: "Só para esclarecer as manchetes enganosas de hoje. Nunca tive a intenção de remover minhas tatuagens do Manchester City."

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Em defesa de uma era de ouro no Etihad

Walker está claramente determinado a preservar as lembranças de uma passagem de oito anos repleta de títulos em Manchester. O ex-jogador da seleção inglesa vê o período sob o comando de Pep Guardiola como decisivo em sua carreira e quer garantir que seu legado permaneça intacto, apesar das disputas judiciais em andamento envolvendo seu ex-clube.

Ao destacar sua forte ligação com o City na declaração por escrito, Walker acrescentou: "Meu período no City foi uma parte enorme da minha carreira e da minha trajetória como jogador, e é algo de que sempre terei muito orgulho. Vivi momentos incríveis com grandes companheiros de equipe, pessoas do clube e, claro, os torcedores do City, que nos apoiaram durante todo esse tempo."

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Ele encerrou a mensagem reafirmando que manterá as tatuagens: "Essas lembranças ficarão comigo para sempre. Assim como as tatuagens."

Foco no Burnley em meio à disputa judicial do City





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Com sua posição sobre as tatuagens agora esclarecida, Walker voltará a concentrar-se nos compromissos com seu atual clube na Championship. O veterano defensor tem a tarefa de ajudar o Burnley a enfrentar os desafios da segunda divisão, deixando para trás a distração causada pela polêmica extracampo de sua ex-equipe.

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Enquanto isso, a diretoria do Manchester City terá de aguardar o resultado do recurso formal contra a decisão sobre as violações das regras financeiras. O veredito final determinará se os títulos e as conquistas históricas que inspiraram as tatuagens de Walker permanecerão nos registros oficiais.