Kvara, o atacante do Napoli que vem dando o que falar na Itália

Apelidado de "Kvaradona", Khvicha Kvaratskhelia é a esperança de gols do Napoli para a temporada

O jogador mais empolgante da Serie A italiana no momento é um georgiano. Apesar de estar acostumada a perder algumas de suas principais estrelas a cada janela de transferência, a liga pode ter encontrado um novo astro em Khvicha Kvaratskhelia.

O ponta de 21 anos de idade é o mais recente destaque do Napoli, que começou a temporada com uma ótima sequência sem derrotas. O próximo desafio é o encontro contra o Liverpool, pela Liga dos Campeões da UEFA.

O atacante já é chamado de 'Kvaradona' entre os torcedores do Nápoles, e esse é o maior elogio possível para um jogador da equipe, onde o argentino Diego Maradona foi considerado rei, com direito a homenagem no estádio da cidade.

"Claro, eu adorei o apelido. Não chego perto do Maradona, mas farei tudo o que puder para me tornar um grande ídolo do clube", disse Kvaratskhelia, contente com o carinho que vem recebendo da torcida desde sua chegada.

Com as significativas saídas de Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, todos nomes de peso das últimas temporadas, o impacto inicial de Kvaratskhelia é uma ótima notícia para o clube italiano, que também celebra a manutenção de Victor Osimhen no campo ofensivo.

Em cinco partidas disputadas pelo Napoli até aqui, o georgiano participou de cinco gols. Foram quatro bolas na rede, duas delas na mesma partida, contra o Monza, e uma assistência, que servem de termômetro para a empolgação da torcida com o reforço.

Foram 10 milhões de euros, equivalentes a 52 milhões de reais, que não demoraram em nada para render frutos para o clube, que atualmente ocupa a segunda colocação da tabela, atrás apenas da Atalanta, que também curte seu novo atacante, comparado a ninguém menos que Erling Haaland.

Chamado de "O Messi Georgiano" em sua terra natal, Kvaratskhelia cresceu como um fã incondicional de outro craque - Cristiano Ronaldo, que admite ser sua inspiração na hora de escolher o número 77 que usa no time italiano.