Relatos da imprensa americana revelaram que o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, busca obter o apoio do governo do presidente Donald Trump para manter seu cargo, em meio ao aumento das críticas que exigem sua renúncia.

De acordo com o jornal "Washington Post", Infantino deve realizar conversas privadas por telefone com o secretário de Estado americano Marco Rubio na manhã de segunda-feira, após as nove horas no horário da costa leste dos Estados Unidos.

O jornal explicou: "Infantino quer discutir o papel do futebol como ferramenta de soft power americano com o secretário Rubio, mas o verdadeiro objetivo é apenas proteger seu cargo". A Fifa e o Departamento de Estado americano não se pronunciaram até o momento em resposta ao pedido do jornal.

Tentativas fracassadas de chegar a Trump

As fontes informaram que Infantino (56 anos) tentou repetidamente entrar em contato com o presidente Trump desde a última sexta-feira, sem sucesso. Essas tentativas ocorreram após o colapso de seu polêmico plano de vender parte dos ativos comerciais do esporte a investidores do setor privado.

O "Washington Post" havia publicado com exclusividade os detalhes do plano de Infantino de separar os direitos de transmissão, patrocínio, licenciamento e venda de ingressos em uma nova empresa subsidiária chamada "Fifa Forward Enterprise".

A empresa "Thrive Capital", de propriedade de Josh Kushner, irmão de Jared Kushner, genro de Trump, deveria adquirir 20% do projeto por mais de 4 bilhões de dólares.

Rebelião interna e revolta global

O plano, revelado primeiramente pelo jornal britânico "The Times", provocou uma ampla onda de revolta nos círculos do futebol mundial. Dirigentes afirmaram que só ficaram sabendo dele por meio da imprensa.

Dentro da própria Fifa, eclodiu uma rebelião aberta contra a liderança de Infantino. Um dos dirigentes da federação disse ao jornal que há uma movimentação para derrubá-lo, batizada de "projeto de eliminação do monstro".

Por sua vez, Kevin Lamour, diretor executivo de operações da Fifa, declarou à agência "Associated Press" na sexta-feira que se sentiu "enganado" com as ações de Infantino, afirmando que não tinha conhecimento das negociações secretas.

Ameaça de boicote à Copa do Mundo de 2030

A crise se agravou depois que a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) votou por unanimidade, no dia 30 de julho passado, boicotar todas as competições da Fifa, incluindo a Copa do Mundo de 2030, marcada para acontecer na Espanha, em Portugal e no Marrocos.

Essa decisão abre as portas para um cenário sem precedentes, que consiste no boicote de dois países-sede do torneio, com a possibilidade de ausência de estrelas de destaque como o francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, e o espanhol Lamine Yamal, joia do Barcelona.