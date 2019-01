Kun Agüero: de onde vem o apelido do atacante do Manchester City?

Maior artilheiro da história do Citzens tem uma história bem particular sobre o apelido que leva na parte de trás da camisa

Sergio Agüero é o maior artilheiro da história do Manchester City e uma presença constante na seleção argentina. Tanto pelo clube quanto pela seleção, o jogador usa na parte de trás da sua camisa o nome "Kun Agüero". O que nem todo mundo sabe é que o "Kun" é um apelido do atacante.

Reconhecido como um dos maiores sul-americanos de todos os tempos da Premier League, Sergio deixou sua marca na história do City e vem sendo fundamental nas recentes campanhas do time de Manchester.

"Kun representa uma personagem de um desenho japonês da minha série favorita que eu assistia quando era criança. Eu fiquei com o apelido Kun por causa da minha semelhança com o personagem que era chamado Kum-Kum. Meus avós foram os primeiros a me chamar assim. Eu acho que meu apelido é diferente da maioria dos atletas, então eu aprendi a apreciar isso porque é único. Não é todo dia que um jogador tem o apelido de um personagem de desenho", revelou Agüero à BBC.

Além da semelhança, em japonês, a palavra "Kun" é usada para designar homens e jovens garotos. É um termo usado de figuras superiores para os inferiores.

Professores de escola normalmente usam "Kun" para se referir a estudantes homens, enquanto as mulheres são chamadas de "San" ou "Chan".

De acordo com as regras da Premier League, foi permitido que Agüero usasse "Kun" na parte de trás da sua camisa desde que ele pudesse provar que tinha feito isso em outra liga, o que aconteceu durante sua passagem pelo Atlético de Madrid, em LaLiga.