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Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Kross: O que fizemos contra a Argélia, esta geração não consegue repetir

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Kroos teme que a Alemanha seja eliminada precocemente da Copa do Mundo

A dupla da “Geração de Ouro” que conquistou o título da Copa do Mundo de 2014, Toni Kroos e Lukas Podolski, manifestou grande preocupação com a trajetória da seleção alemã na atual edição da Copa do Mundo de 2026; dirigindo críticas contundentes e conselhos francos aos jogadores do técnico Julian Nagelsmann, alertando para uma eliminação precoce e amarga das “Máquinas” nas fases eliminatórias, caso os erros catastróficos não sejam corrigidos rapidamente.

Kroos afirmou temer que a Alemanha seja eliminada rapidamente do torneio caso duas condições essenciais não sejam atendidas; e declarou durante seu programa ao vivo na plataforma TikTok, “Kroos e Kroos: A Copa do Mundo sob a lupa”, segundo reportagem do site “Sky Sports”: “Precisamos ser uma equipe incômoda e pesada em campo, e defender com firmeza e agressividade, o que não estamos fazendo atualmente. Além disso, precisamos urgentemente que a dupla Jamal Musiala e Florian Wirtz esteja no auge de seu desempenho, o que está faltando agora; e se essas duas coisas não mudarem, não vamos durar muito na competição”.

Por sua vez, Podolski compartilhou da mesma opinião, apontando falhas evidentes que surgiram após a derrota surpreendente para o Equador (1 a 2) na última rodada da fase de grupos, enfatizando a importância de aprender com os erros imediatamente. O ex-jogador do Colônia afirmou: “Talvez essa derrota seja algo positivo neste momento, servindo como um tapa para nos acordar e nos trazer de volta à realidade, para que todos percebam que precisamos de calma e de uma revisão de estratégia.” Essas críticas surgiram após um desempenho medíocre das “Máquinas”, apesar de já terem garantido a classificação com duas vitórias consecutivas, o que lhes rendeu uma forte enxurrada de críticas da mídia antes do confronto nas oitavas de final contra o Paraguai.

Kroos comparou a geração atual com a seleção de 2014 na primeira partida da fase eliminatória daquela época, explicando que a equipe atual ainda não alcançou essa mentalidade: “No passado, tivemos partidas em que jogamos muito mal, como nosso famoso jogo contra a Argélia em 2014, mas tínhamos a capacidade de garantir a vitória mesmo nos nossos piores dias; e não acho que a seleção atual tenha essa característica.”

O ex-jogador do Real Madrid também discordou das declarações do técnico Nagelsmann, que defendeu a vontade de seus jogadores de vencer após a partida contra o Equador, comentando: “Não concordo com o técnico; quando a classificação está garantida na liderança, a relaxamento toma conta do subconsciente automaticamente, e isso é humano, mas o maior problema é que simplesmente não somos uma equipe que se baseia na força física.”

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Apesar desse tom pessimista, Kroos voltou a acender uma centelha de esperança quanto à capacidade de Joshua Kimmich e seus companheiros de enfrentar os grandes, dizendo: “Continuo com a mesma opinião: se enfrentarmos a seleção da França nas fases finais e tudo correr como deve, somos capazes de derrotá-los”; vale lembrar que a França pode enfrentar a Alemanha nas oitavas de final, caso ambas as equipes consigam passar pelas quartas de final. Podolski encerrou a entrevista com um tom otimista, dizendo: “Não há motivo para sermos excessivamente pessimistas agora; vamos apoiar os rapazes e motivá-los para o que está por vir.”

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