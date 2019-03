Kroos rebate ex-treinador do Real que o chamou de "trator a diesel"

Alemão ironizou a crítica após a derrota para o Barcelona

Após o Real Madrid demitir Álvaro Benito, treinador da equipe juvenil, depois das críticas ao desempenho de jogadores do elenco principal, Toni Kroos ironizou os comentários feitos por Bernd Schuster, outro ex-técnico da equipe, ao afirmar que o alemão "agora é um trator a diesel, não um Audi a diesel".

O meia madrileno, respondeu ao seu seguidor quando foi questionado sobre as declarações: "Quem?", insinuando, sarcasticamente, não saber quem ele é .

Kroos não foi o único jogador do Real criticado abertamente. Além do alemão, Schuster também disparou contra Modric ("ele correu, mas não vimos nada, nem um passe para o gol, nem uma jogada importante") e Varane ("é uma sombra do que era, hoje sempre mal colocado, no pior lugar e na desvantagem").

Após a eliminação da Copa do Rei, o Real Madrid volta a encarar o Barcelona neste sábado (2), pelo Campeonato Espanhol.