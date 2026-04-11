Kroos: O Real Madrid é o time mais perigoso do mundo em situações de confusão

O alemão Toni Kroos, lenda do Real Madrid, analisou a vitória do Bayern de Munique sobre o Real Madrid por 2 a 1, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Kroos disse, em um podcast: “Não fiquei surpreso com o que aconteceu naquela partida, embora o Bayern tenha apresentado um desempenho excelente, mas o que aconteceu após a vantagem de 2 a 0 foi o aspecto mais chamativo do ponto de vista mental”.

E acrescentou: “Nos últimos anos, o Bayern tem apresentado boas atuações contra o Real Madrid, mas nas partidas de volta, muitas vezes eles não conseguem manter o nível ou garantir a classificação, e são afetados por pequenos detalhes”.

E continuou: “Deixe-me explicar. Era de se esperar que a vantagem de 2 a 0 no intervalo encerrasse o jogo mentalmente e eliminasse quaisquer dúvidas sobre o resultado, mas o que me surpreendeu foi que o Bayern começou a recuar e a defender com menos pressão”.

E continuou: “Naquele momento, o Bayern dominava totalmente a partida, e eu esperava que continuasse a dominar ou aumentasse a vantagem. Achei que eles manteriam o controle com tranquilidade através da posse de bola, ou marcariam um terceiro, quarto e talvez um quinto gol, mas foi o contrário que aconteceu”.

E acrescentou: “O erro cometido por Upamecano contra Vinícius foi o ponto de virada da partida. Depois disso, o Real Madrid mostrou sua personalidade forte e criou várias chances perigosas entre os minutos 60 e 75, apesar de estar perdendo por 0 a 2”.

E continuou: “Na minha opinião, o Real Madrid é o time mais perigoso do mundo quando as partidas se transformam em um caos ofensivo e uma troca de ataques... É um estilo que o Real adora”.

E concluiu: “Por isso o Real Madrid chegou perto do empate... O jogo poderia ter terminado em 3 a 3, mas acabou em 2 a 1. Do meu ponto de vista, o Bayern foi capaz de administrar melhor a partida, seja mantendo a vantagem ou aproveitando os espaços para marcar 3 a 1 ou 4 a 1 no final.”



Leia também: Uma história inacabada... Um fio invisível liga a joia do Bayern de Munique ao Real Madrid