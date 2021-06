Kroos, exclusivo: elogios à volta de Benzema à França e ordem para “Alemanha sem experimentos”

O meio-campista deixou claro: acha que a seleção alemã precisa ir com o que tem de melhor para ter chance na Euro 2020

Toni Kroos deixou bem claro: a hora de experimentar novas peças e opções táticas já passou. Para o meio-campista, se a Alemanha querer ter qualquer chance de ser campeã da Euro 2020, terá que ir com o que tem de melhor já diante da França, na fase de grupos.

Nos últimos meses com Joachim Low - já que o treinador irá deixar a seleção ao final da competição -, a seleção alemã tinha deixado de utilizar nomes como Thomas Muller e Mats Hummels, bem como estava testando novos esquemas. Os resultados não foram bons: o time foi derrotado pela Macedônia do Norte nas Eliminatórias Europeias e chegou a levar 6 a 0 da Espanha na Liga das Nações.

Agora, na Euro, a Alemanha vai abrir sua campanha com uma partida diante da França, campeã mundial em 2018 e grande favorita para vencer o torneio continental. Pra Toni Kroos, o time não pode errar em nada se quiser ter chance de derrubar Les Bleus.

"Nós precisamos melhorar em tudo, precisamos melhorar taticamente. À partir de 15 de junho, não podemos mais promover experimentos." opinou Kroos em entrevista exclusiva concedida à Goal. "Se nós precisarmos testar algo contra um time como a França, ficará difícil para nós."

E se a França já era considerada uma das melhores seleções do mundo, agora vai para a Euro com outra arma ofensiva do mais alto quilate. Trata-se do companheiro do meio-campista no Real Madrid, Karim Benzema. Após seis anos longe da seleção, o centroavante está de volta e promete formar grande dupla com Kylian Mbappé.

"Eu estou jogando com Karim por sete anos." explicou. "Ele é outro reforço para a França, um jogador de elite em um time que já tem muitos jogadores de elite. É um dos melhores do mundo."

O que resta então, para a Alemanha de Kroos e cia, é entrar em campo no que pode ser a "última dança" para uma geração que ganhou absolutamente tudo com a camisa da seleção.

A Alemanha visita a França nesta próxima terça-feira (15), às 16h, pela primeira rodada do Grupo F da Eurocopa 2020.