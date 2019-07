Kroos era vizinho de CR7 e sofria com barulho dos churrascos: "pedíamos para abaixar o volume"

Dois jogadores conquistaram juntos três Champions League antes de Cristiano Ronaldo rumar para a Juventus

Toni Kroos sofria com Cristiano Ronaldo. Não dentro do campo e muito menos no vestiário. Os dois eram vizinhos na quando atuavam pelo e Kroos afirmou que as festanças do atual camisa 7 da eram as mais animadas do pedaço, por vezes o alemão precisava pedir para que abaixassem o volume na casa do vizinho.

"As noites de churrasco mais barulhentas aconteciam na sua casa. Inclusive em alguns momentos tínhamos que pedir para abaixarem o volume" contou Kroos ao ZDF.

O meio-campista alemão é estrela do documentário com seu sobrenome e tem passado em diversas cidades no seu país para fazer a divulgação do material audiovisual.

Kroos renovou seu contrato com o Real Madrid e deve ser um dos mantidos por Zidane para esse novo ciclo que se inicia a partir de agosto, com a equipe da capital espanhola apostando em grandes renovações no elenco.