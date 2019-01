Kroos diz que erro do Real foi perder muitos pontos no início da temporada

Atuações abaixo do esperado resultaram na demissão de Julen Lopetegui no início da temporada 2018-19

Um dos principais jogadores do Real Madrid, Toni Kroos admitiu em entrevista ao jornal alemão Die Welt, que as coisas não foram bem-feitas no clube durante o início da temporada. Ainda assim, o atleta se mantém otimista com a possibilidade de ganhar títulos.

"É verdade que tivemos alguns problemas no começo e que perdemos muitos pontos em La Liga na primeira metade da temporada, mas isso é passado. Eu sempre soube, e os últimos anos simplesmente me deram a confiança de que nós temos uma equipe superior e nunca podemos parar de avançar”, disse.

Com três vitórias seguidas no Campeonato Espanhol e perto de avançar para as semifinais da Copa do Rei, após vencer o Girona por 4 a 2, no duelo de ida das quartas de final do torneio, Kroos ressaltou a importância dos resultados positivos nos bastidores do clube.

"Cada vitória dá a toda a equipe autoconfiança, você tem bons sentimentos... Nós não paramos de trabalhar, mesmo quando as coisas não estavam bem. Na última temporada fomos derrotados relativamente cedo na Liga e ainda assim o fogo sempre esteve conosco porque sabíamos que poderíamos ganhar algo mais, e foi assim com a Champions", finalizou.