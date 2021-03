Kroos critica Copa no Qatar, mas descarta boicote: "Não ajudaria"

O jogador foi mais um a se manifestar após denúncias de trabalho precário nas obras do Mundial

De fora do protesto feito pela seleção alemã pelas denúncias feitas às condições de trabalho nas obras para a Copa do Mundo do Qatar, Toni Kroos afirmou achar "errado" que a competição seja realizada no país. "Inaceitável", disse o jogador do Real Madrid.

Alguns jogos das Eliminatórias Europeias para Copa do Mundo de 2022 ficaram marcados pelos protestos de seleções às denúncias feitas à precariedade em que estão os trabalhadores das obras para que o Qatar possa receber o Mundial.

Segundo o jornal inglês The Guardian, milhares de trabalhadores imigrantes morreram durante a construção de estádios no Catar nos últimos anos. Já a Anistia Internacional, organização não-governamental em prol dos direitos humanos, revelou que muitos trabalhadores vivem em condições precárias e chegam a ficar meses sem receber salários.

Toni Kroos, que por conta de uma lesão não pôde se juntar à seleção alemã nesta Data Fifa e, portanto, ficou de fora do protesto feito pelos jogadores, falou sobre a situação em um podcast que faz junto com seu irmão Félix, chamado Einfach Mal Luppe. O meio-campista insistiu que é "absolutamente inaceitável" o que está acontecendo no Qatar.

"Os trabalhadores imigrantes são submetidos a dias sem descanso com uma tórrida temperatura de 50ºC, sofrem de má nutrição, sem água potável e temperaturas loucas. Todos estes pontos são absolutamente inaceitáveis", disse o campeão mundial de 2014. "Acho errado que este torneio tenha sido dado [ao Qatar]".

Kroos, porém, não acredita que um boicote à Copa do Mundo seja o caminho certo. "Será que um boicote serviria para melhorar as condições de trabalho? Eu acho que não. O futebol sempre desperta extrema atenção. Seja antes do torneio ou durante ele", disse, se referindo também à outros problemas frequentemente apontados, como "o fato de que a homossexualidade é uma ofensa criminal no país".

O que a FIFA e o Qatar disseram?

O principal órgão de governo do futebol não deu nenhuma indicação de que o torneio poderia ser transferido para outro país, ao mesmo tempo em que insistiu que procedimentos de segurança adequados estão sendo seguidos no local.

"Com as medidas muito rigorosas de saúde e segurança no local, a freqüência de acidentes nos locais de construção da Copa do Mundo da FIFA tem sido baixa quando comparada a outros grandes projetos de construção em todo o mundo", diz a declaração da entidade máxima do futebol mundial.

Enquanto isso, o Comitê Supremo de Entrega e Legado (SC) do Qatar - a organização responsável por fornecer a infra-estrutura para a Copa do Mundo - declarou: "Sempre fomos transparentes quanto à saúde e segurança dos trabalhadores em projetos diretamente relacionados com a Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022".

"Desde o início da construção em 2014, houve três fatalidades relacionadas ao trabalho e 35 mortes não relacionadas ao trabalho. O SC investigou cada caso, aprendendo lições para evitar qualquer repetição no futuro. O SC divulgou cada incidente através de declarações públicas e ou Relatórios Anuais de Progresso do Bem-Estar Social dos Trabalhadores.

"Os preparativos para a primeira Copa do Mundo da FIFA a ser realizada no Oriente Médio e no mundo árabe já trouxeram benefícios significativos aos trabalhadores em projetos SC e não-SC no Qatar.

"Estes incluem instalações de acomodação significativamente melhoradas, o fornecimento de registros médicos eletrônicos e checagens médicas abrangentes, planos inovadores de mitigação do estresse térmico, treinamento extensivo e programas de requalificação e uma garantia dos empreiteiros da SC de reembolsar US$ 30m+ em taxas de recrutamento ilegal a 48.883 trabalhadores SC e não-SC.

"Com menos de dois anos até o início do torneio, continuaremos a usar esta oportunidade para proporcionar mudanças sustentáveis e deixar um legado significativo para além de 2022".