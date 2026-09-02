Krabbendam traz grande notícia sobre o futuro de Hadj Moussa no Feyenoord

Anis Hadj Moussa não vai deixar o Feyenoord. Foi o que garantiu o setorista do clube Martijn Krabbendam nesta quarta-feira no Transfer Deadline Show da Voetbal International. O jornalista Santi Aouna havia informado anteriormente que o Al-Ittihad fez uma proposta de 30 milhões de euros pelo atacante.

Krabbendam buscou informações com o Feyenoord e enfatiza que uma transferência, diante das circunstâncias, "não vai acontecer". "Não, não, Hadj Moussa não vai sair. Eu chequei com o Feyenoord. Não há nada disso. Perguntei às pessoas dentro do Feyenoord e elas disseram: confira a fonte. Não vai acontecer."

"O Al-Ahli chegou no início da janela com 30 milhões, mas o próprio Hadj Moussa não quis ir para lá. Isso não avançou. Agora, na última noite, vender o seu único verdadeiro jogador decisivo, isso o Feyenoord não vai fazer", afirma com convicção o setorista do Feyenoord de que o atacante vai permanecer no clube.

Krabbendam destaca que o Feyenoord já vendeu Ayase Ueda e não pode se dar ao luxo de também deixar Hadj Moussa sair. "Você já deixou seu artilheiro sair pela porta. Você sequer seguiria com a temporada assim? Eu chequei com o Feyenoord. Se acontecer mesmo assim: don't shoot the messenger. Então mentiram para mim. Mas eles não fariam isso."

O Feyenoord não vai vender um grande nome pouco antes do fechamento da janela de transferências. "Simplesmente já é tarde demais. O Feyenoord já está tendo dificuldade para contratar um ponta esquerda. Eu simplesmente não acredito nisso. Eles já estão pisando no freio. A notícia, na verdade, é que não vai chegar ninguém ao Feyenoord nesta noite."

Os clubes holandeses podem contratar jogadores até quarta-feira, às 23h59. Clubes da Saudi Pro League, como o Al-Ittihad, podem acrescentar jogadores ao elenco até 6 de setembro. Portanto, é possível que o gigante saudita volte a investir no ponta.

Hadj Moussa foi ligado a diversos clubes no passado recente. Entre eles, Besiktas, Borussia Dortmund, Aston Villa e Sporting Portugal foram citados, sem que um acordo tenha sido fechado.

O ponta tem contrato com o Feyenoord até meados de 2030. O valor de mercado atualmente atribuído a Hadj Moussa pelo Transfermarkt é de 23 milhões de euros.