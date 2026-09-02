Anis Hadj Moussa não vai deixar o Feyenoord. Foi o que garantiu o setorista do clube Martijn Krabbendam nesta quarta-feira no Transfer Deadline Show da Voetbal International. O jornalista Santi Aouna havia informado anteriormente que o Al-Ittihad apresentou uma proposta de 30 milhões de euros pelo atacante.

Krabbendam consultou o Feyenoord e ressaltou que, diante das circunstâncias, uma transferência “não vai acontecer”. “Não, não, Hadj Moussa não vai sair. Eu confirmei isso com o Feyenoord. Não há nada disso. Perguntei às pessoas dentro do Feyenoord e elas disseram: confira a fonte. Isso não vai acontecer.”

“O Al-Ahli apareceu no início da janela com 30 milhões, mas o próprio Hadj Moussa não quis ir para lá. Não avançou. Agora, na última noite, vender o seu único verdadeiro jogador de desequilíbrio, isso o Feyenoord não vai fazer”, afirma o setorista do Feyenoord, convicto de que o atacante permanecerá no clube.

Krabbendam destaca que o Feyenoord já vendeu Ayase Ueda e não pode se dar ao luxo de também deixar Hadj Moussa sair. “Você já deixou seu artilheiro ir embora. Você sequer seguiria com a temporada assim? Eu confirmei com o Feyenoord. Se isso acontecer mesmo: don't shoot the messenger. Então mentiram para mim. Mas não vão fazer isso.”

O Feyenoord não vai vender um grande nome pouco antes do fechamento da janela de transferências. “Simplesmente é tarde demais. O Feyenoord já está tendo dificuldade para contratar um ponta esquerda. Eu simplesmente não acredito nisso. Eles já estão pisando no freio. A notícia, na verdade, é que não vai chegar ninguém esta noite no Feyenoord.”

Os clubes holandeses podem contratar jogadores até quarta-feira, às 23h59. Clubes da Saudi Pro League, como o Al-Ittihad, podem acrescentar jogadores ao elenco até 6 de setembro. Portanto, é possível que o clube saudita volte a tentar a contratação do ponta.

Hadj Moussa foi ligado a diversos clubes no passado recente. Besiktas, Borussia Dortmund, Aston Villa e Sporting Portugal, entre outros, foram citados, sem que um acordo tenha sido fechado.

O contrato do ponta com o Feyenoord vai até meados de 2030. O valor de mercado atualmente atribuído a Hadj Moussa pelo Transfermarkt é de 23 milhões de euros.