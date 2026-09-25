Hans Kraay junior está estarrecido com a atuação do árbitro Alejandro Hernández Hernández durante Holanda x Alemanha (1 a 1). O setorista da seleção holandesa da ESPN chega até a defender uma suspensão de dez partidas.

Hernández anulou, no primeiro tempo, um gol de Virgil van Dijk. Isso por causa de uma suposta falta de Brian Brobbey sobre o goleiro Marc ter Stegen. Após o intervalo, um gol de Mexx Meerdink foi anulado por causa de uma falta de um jogador da Holanda pouco antes.

''Ele é simplesmente um sujeito sinistro, esse árbitro'', esbraveja Kraay em sua análise do duelo da Holanda na Liga das Nações. ''Esse árbitro tem que ser suspenso por umas dez partidas.''

''Ou ele tem que ser rebaixado para a Divisão D da Liga das Nações. Ou ir apitar a terceira divisão da liga dos fazendeiros. Que vergonha. Que árbitro vergonhoso nós tivemos'', detona Kraay sobre o árbitro espanhol de 43 anos.

Kraay não entende nada de o gol de Van Dijk ter sido anulado. ''Não acontece absolutamente nada. Van Dijk sobe um metro acima dos outros defensores e Ter Stegen, que é um excelente goleiro de linha, saiu aqui como uma velha. Isso não tem nada a ver com Brobbey.''

Também há grande espanto com a anulação do gol de Meerdink no segundo tempo. ''Ele apitou cedo demais, né. Esse árbitro foi realmente horrível. Não acontece nada. Tem quatro alemães caídos um em cima do outro. Aí ele já tinha apitado de novo, esse sujeito sinistro. Esse árbitro é simplesmente um sujeito sinistro.''

A Holanda parecia que ia perder para a Alemanha, até os acréscimos. Ruben van Bommel fez um belo cruzamento pela esquerda, e Cody Gakpo completou na segunda trave para garantir um ponto para a Holanda.