Hans Kraay junior se encantou neste sábado com Julian Brandt. O analista e repórter da ESPN pediu especialmente à redação do Goedemorgen Eredivisie imagens do belo gol do alemão contra o Fortuna Sittard.

Brandt dominou no peito uma bola rebatida e, em seguida, finalizou de voleio da entrada da área. Foi o 0 a 1 do Ajax, que ampliou para uma impressionante vitória por 5 a 1 no sul de Limburg.

Kraay ligou às 23h30 de sábado para a redação do programa matinal para pedir imagens de Brandt. "Eu precisei ligar para Frank Nagel. Meu fim de semana já está ótimo de novo. Não me importa mais o que acontece."

O entusiasmado Kraay então descreve a finalização de Brandt. "Não há nada de selvagem nele. Também não é a cem quilômetros por hora. Ele domina a bola no peito e chuta de esquerda, sendo destro. É algo feito de forma tão contida e técnica. Acho que ele sabe exatamente o que está fazendo."

Kraay também elogiou muito a postura de Brandt fora de campo. "Depois do jogo, eu o vi com o nosso colega Cristian Willaert. Ele não estava satisfeito consigo mesmo. Acho isso fantástico!"

Brandt, aliás, foi bastante contido após seu belo gol contra o Fortuna. "Eu ainda não estava muito satisfeito com o meu jogo e errei alguns passes bobos. Eu não estava feliz, e esse foi mais um momento para mostrar meus sentimentos do que sair correndo e comemorar com todo mundo. De qualquer forma, eu realmente não sou o tipo que comemora de forma exagerada."

O meio-campista pediu aos companheiros que eliminem os pequenos erros do jogo. "Hoje deu certo. Mas talvez no próximo jogo você sofra mais gols. Aí tudo fica bem mais difícil."