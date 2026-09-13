Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1076339798.jpgANP
Rian Rosendaal

Traduzido por

Kraay está empolgado e liga para a redação tarde da noite por imagens do destaque do Ajax

Ajax

Hans Kraay junior se encantou neste sábado com Julian Brandt. O analista e repórter da ESPN pediu especialmente à redação do Goedemorgen Eredivisie imagens do belo gol do alemão contra o Fortuna Sittard.

Brandt dominou no peito uma bola rebatida e, em seguida, finalizou de voleio da entrada da área. Foi o 0 a 1 do Ajax, que ampliou para uma impressionante vitória por 5 a 1 no sul de Limburg.

Kraay ligou às 23h30 de sábado para a redação do programa matinal para pedir imagens de Brandt. "Eu precisei ligar para Frank Nagel. Meu fim de semana já está ótimo de novo. Não me importa mais o que acontece."

O entusiasmado Kraay então descreve a finalização de Brandt. "Não há nada de selvagem nele. Também não é a cem quilômetros por hora. Ele domina a bola no peito e chuta de esquerda, sendo destro. É algo feito de forma tão contida e técnica. Acho que ele sabe exatamente o que está fazendo."

Kraay também elogiou muito a postura de Brandt fora de campo. "Depois do jogo, eu o vi com o nosso colega Cristian Willaert. Ele não estava satisfeito consigo mesmo. Acho isso fantástico!"

Brandt, aliás, foi bastante contido após seu belo gol contra o Fortuna. "Eu ainda não estava muito satisfeito com o meu jogo e errei alguns passes bobos. Eu não estava feliz, e esse foi mais um momento para mostrar meus sentimentos do que sair correndo e comemorar com todo mundo. De qualquer forma, eu realmente não sou o tipo que comemora de forma exagerada."

O meio-campista pediu aos companheiros que eliminem os pequenos erros do jogo. "Hoje deu certo. Mas talvez no próximo jogo você sofra mais gols. Aí tudo fica bem mais difícil."

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google