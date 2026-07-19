Koundé: Não vou arriscar dar minha opinião sobre a final da Copa do Mundo... E esta é a minha posição sobre deixar o Barcelona

O zagueiro francês Jules Koundé falou sobre seu futuro no Barcelona, após o fim de sua trajetória com a Seleção Francesa na Copa do Mundo de 2026.

Isso ocorreu após o aumento das especulações sobre a possibilidade de Condé deixar o Barça durante a atual janela de transferências de verão.

O zagueiro francês, de 27 anos, participou por poucos minutos da emocionante partida pelo terceiro lugar contra a Inglaterra, que terminou com a derrota da França por 6 a 4, antes de se despedir do torneio com tristeza após mais uma derrota com a seleção de seu país.

Após o término da partida e de sua participação na Copa do Mundo, Kondé falou na área mista de imprensa e enviou uma mensagem sobre seus planos futuros, depois que seu nome foi associado à possibilidade de deixar o Barcelona.

Em declarações à rede “DAZN”, Kondé disse: “O que espero é ter uma ótima temporada e, antes de tudo, descansar bem para voltar mais forte. Quero ter uma temporada melhor e ajudar o Barcelona ao máximo que puder”, em uma mensagem na qual deixou claro que seu foco está totalmente voltado para o time catalão.

Nos últimos dias, o nome de Koundé foi associado a uma transferência para o Bayern de Munique, já que o clube alemão o coloca na lista de alvos, mas ainda não apresentou nenhuma proposta oficial. O Barcelona considera o zagueiro francês um dos elementos importantes da equipe e só permitirá sua saída caso receba uma proposta financeira significativa, o que ainda não aconteceu até o momento.

Koundé também falou sobre suas expectativas para a final da Copa do Mundo, mas se recusou a dar vantagem a qualquer seleção, limitando-se a indicar que o confronto entre Espanha e Argentina será bastante equilibrado.

O zagueiro francês acrescentou: “Não vou me arriscar a fazer nenhuma previsão. Acho que será uma partida muito equilibrada. Cada seleção tem seus pontos fortes e fracos. Vamos ver o que vai acontecer, e vou acompanhar a partida”.

Koundé também revelou que não conversou com seus companheiros do Barcelona porque “não quer incomodá-los”, desejando-lhes boa sorte na final.