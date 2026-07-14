Koulibaly repreende o presidente da Federação: “Não transformem o Senegal em ‘motivo de piada’ diante do mundo”

Kalidou Koulibaly, capitão da seleção do Senegal, dirigiu críticas contundentes ao presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall, após a polêmica coletiva de imprensa realizada por este último ontem, segunda-feira, na qual ele revelou detalhes delicados relacionados aos fracassos da seleção nacional na Copa do Mundo de 2026.

Koulibaly publicou, em sua conta nas redes sociais, uma mensagem contundente na qual pediu moderação e o fim das disputas públicas iniciadas por Fall, após a eliminação dos “Leões da Teranga” nas oitavas de final pela Bélgica por 3 a 2 na prorrogação, apesar de terem estado à frente no placar até os 86 minutos.

O ex-jogador do Napoli escreveu: “Será que precisamos mesmo passar essa imagem de idiotas no cenário mundial? ... Vamos acabar com essas disputas pessoais que só geram divisão. Não vamos desperdiçar anos de trabalho, sacrifício e progresso”.

Val detona bombas-relógio

Val havia dado uma coletiva de imprensa, na qual citou especificamente vários responsáveis pelo fracasso da seleção nacional, com destaque para o técnico demitido Babi Thiaw, que pagou o preço do fracasso imediatamente com sua demissão.

O presidente da Federação Senegalesa afirmou: “Alguns jogadores começaram a controlar o técnico. Os jogadores perceberam que talvez não tivéssemos ousado substituir alguns jogadores, escalar outros ou até mesmo convocar alguns deles. Até mesmo o técnico da seleção nacional, em seu relatório, insistiu na necessidade de ter maior participação, pois não havia participado desse torneio”.

Fal também criticou o médico da equipe, insinuando que sua formação como ginecologista era insuficiente, sugerindo que sua especialidade médica não se adequava às exigências do trabalho com uma seleção de futebol.

Koulibaly defende a imagem do Senegal

Em meio às críticas dirigidas a ele pessoalmente devido à sua condição física precária durante o torneio, Koulibaly expressou seu profundo descontentamento com a divulgação pública das divergências internas dessa maneira humilhante.

Koulibaly havia liderado a seleção do Senegal nas duas primeiras partidas da Copa do Mundo, apesar da instabilidade em sua forma física, mas permaneceu no banco de reservas nas duas partidas seguintes devido ao seu desempenho decepcionante, antes de se aposentar recentemente do futebol internacional.

Koulibaly acrescentou em sua mensagem: “Há muitos que têm responsabilidade. Todos devem assumir suas responsabilidades com clareza e humildade. Pois hoje, não é apenas o futebol que sofre, mas também a imagem do Senegal”.

O ex-capitão encerrou sua mensagem com um tom de advertência, dizendo: “Se continuarmos assim, não faremos o futebol avançar, mas sim o faremos retroceder. Um conselho para quem se interessa: o leão pode cair às vezes, mas sempre se levanta de novo.”