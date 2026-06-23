Koulibaly fala com franqueza: o que eu fiz foi lamentável e doloroso!

Kalidou Koulibaly, capitão da seleção do Senegal, fez declarações sinceras após a derrota dos “Leões da Teranga” para a Noruega por 3 a 2 na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, assumindo grande parte da responsabilidade pela derrota que complicou a situação de sua seleção no torneio.

Koulibaly foi um dos jogadores mais criticados após a partida, devido aos erros defensivos cometidos durante o jogo, antes de admitir que seu desempenho não correspondeu às expectativas.

O capitão do Senegal declarou, em entrevista divulgada pelo site senegalês “SeneNews”: “Pode-se dizer que desperdiçamos algumas oportunidades que tivemos, e o futebol de alto nível é decidido pelos detalhes; a equipe que comete menos erros é a que vence”.

Ele acrescentou: “Acho que cometi muitos erros hoje, e isso é muito lamentável. Perder dessa maneira na Copa do Mundo é muito doloroso, porque não temos o luxo de cometer erros em partidas como essa”.

A seleção senegalesa sofreu sua segunda derrota consecutiva no torneio, após a derrota na estreia para a França por 3 a 1, ficando com zero pontos antes da última rodada da fase de grupos, o que a colocou em uma situação extremamente complicada na disputa pela classificação.

Apesar da derrota, Koulibaly elogiou a reação de seus companheiros durante o segundo tempo, afirmando que a seleção não desistiu, apesar das circunstâncias difíceis.

Ele explicou: “No aspecto mental, a equipe reagiu bem. Havia uma vontade genuína de voltar ao jogo, e recuperamos parte da nossa energia, mas não conseguimos alcançar o resultado que queríamos”.

O experiente zagueiro também abordou a decisão de substituí-lo no segundo tempo, decisão que gerou muitas especulações nos círculos senegaleses, especialmente após relatos de pressão de alguns jogadores importantes, com destaque para Sadio Mané, sobre a comissão técnica para que a mudança fosse feita.

Koulibaly disse: “Ninguém tem vaga garantida na seleção. Se o técnico decidiu me substituir, foi porque achou que eu não estava ajudando a equipe da maneira necessária, e isso é perfeitamente normal”.

Nesse mesmo contexto, Koulibaly falou sobre a lesão do goleiro Édouard Mendy, que se tornou uma nova fonte de preocupação para a seleção senegalesa, indicando que o goleiro sentiu uma dor no ligamento interno do joelho, e que os exames médicos determinarão a gravidade da lesão e o possível tempo de afastamento.

Apesar da situação difícil pela qual passa a seleção senegalesa, o capitão da equipe se recusou a desistir ou abandonar o sonho de se classificar para a próxima fase.

Ele disse: “É claro que ainda acreditamos em nossas chances; caso contrário, todos teriam que voltar para o Senegal. Precisamos vencer a última partida e lutar até o fim”.

Koulibaly concluiu sua declaração afirmando que a seleção é capaz de se recuperar na última rodada contra o Iraque, apesar das críticas que atingiram a equipe após as duas derrotas para a França e a Noruega.

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